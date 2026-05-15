Pato O'Ward se accidentó en las prácticas de las 500 millas de Indianápolis

Hiram Marín

Patricio 'Pato' O'Ward vivió un fuerte susto este lunes durante la práctica 7 rumbo a las 500 Millas de Indianápolis, luego de verse involucrado en un accidente múltiple en el Indianapolis Motor Speedway. El percance comenzó cuando Alexander Rossi perdió el control de su monoplaza en la curva 2 y se impactó contra el muro exterior.

El piloto mexicano de Arrow McLaren no pudo evitar el contacto y terminó golpeando el auto de Rossi, mientras que el francés Romain Grosjean también quedó involucrado en la secuencia.

A big incident in Indy 500 Practice as Alexander Rossi hits the wall. Pato O'Ward also involved. pic.twitter.com/gqK1ceUfVS — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 18, 2026

Las imágenes mostraron uno de los incidentes más aparatosos de las prácticas previas a la edición 110 de la Indy 500, con varios autos dañados y la sesión detenida por bandera roja.

De acuerdo con los reportes oficiales de IndyCar, Rossi fue trasladado a un hospital local para evaluaciones adicionales, aunque se informó que estaba consciente y alerta tras el choque.

O’Ward logró salir por su propio pie y posteriormente declaró que simplemente quedó “en el lugar equivocado en el momento equivocado”, después de ser revisado y dado de alta en el centro médico del circuito.

Alexander Rossi SPINS in Turn 2 😳



Multiple cars are collected as they try to avoid the incident. pic.twitter.com/rOBoa5cERr — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 18, 2026

El accidente tuvo implicaciones importantes rumbo a la carrera del próximo domingo, ya que Rossi y O’Ward eran considerados dos de los principales contendientes al triunfo tras arrancar desde las primeras filas en la clasificación.

Además, la práctica quedó prácticamente arruinada, con apenas 34 minutos de actividad en bandera verde antes de la interrupción definitiva provocada por el choque y posteriormente por tormentas eléctricas en Indianápolis.