Alex Palou saldrá primero en las 500 millas de Indianápolis

Redacción FOX Deportes

El español Alex Palou arrancará la defensa de su triunfo en las 500 Millas de Indianápolis 2025 desde el mejor lugar posible: la pole position.

El tetracampeón y actual monarca de la IndyCar Series firmó una clasificación espectacular en el Indianapolis Motor Speedway.

Con un promedio de 232.248 millas por hora en cuatro vueltas, se quedó con el NTT P1 Award y un bono de 100 mil dólares.

Además, consiguió su segunda pole en “The Greatest Spectacle in Racing” tras la obtenida en 2023.

WHEN IT MATTERED, HE DELIVERED!@AlexPalou wins the NTT P1 Award for the 110th Running of the Indianapolis 500! 👏 pic.twitter.com/feSGYop2LI — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 17, 2026

Palou confesó que ni siquiera esperaba tener el auto más rápido de la jornada tras despertar con dudas sobre el ritmo del equipo.

El piloto de Chip Ganassi Racing se convirtió en el primer campeón defensor de Indianápolis en ganar la pole desde Helio Castroneves en 2010.

A su lado partirá Alexander Rossi, ganador de la edición 2016, quien registró 231.990 mph para largar segundo. La tercera posición quedó en manos de David Malukas, quien logró la mejor clasificación de su carrera en Indy 500.

El sueco Felix Rosenqvist arrancará cuarto después de dominar las primeras rondas de clasificación, aunque perdió velocidad en el Fast Six. Rosenqvist llegó como favorito a la pole, pero reconoció sentirse frustrado tras quedarse corto en el intento definitivo.

10/10‼️



Absolute elation for Alex Palou and the No. 10 team as they win the pole for the 110th Running of the Indianapolis 500! pic.twitter.com/jyeFahOI8L — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 17, 2026

Santino Ferrucci clasificó quinto y Pato O'Ward cerró el Fast Six en la sexta posición. Las dos primeras filas de salida tendrán representación de seis equipos distintos para la edición 110 de las 500 Millas.

La lluvia canceló la actividad del sábado y obligó a que toda la clasificación se disputara el domingo bajo enorme presión. Los 33 pilotos tuvieron una sola oportunidad por ronda en condiciones de mucho calor dentro del Indianapolis Motor Speedway.

Palou avanzó apenas en el puesto 11 de la primera ronda tras salir casi al final del orden de clasificación. Sin embargo, el español y su equipo ajustaron el auto para las temperaturas más altas del día y terminaron quedándose con la pole.