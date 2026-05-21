Con cierre de locura, Felix Rosenqvist conquistó las 500 millas de Indanápolis

Hiram Marín

Con 23 milésimas de segundo de diferencia, Felix Rosenqvist protagonizó el final más cerrado en la historia de las 500 millas de Indianápolis. El piloto sueco se sobrepuso a una carrera accidentada y justo en el último tramo, aceleró y logró un gran rebase sobre el estadounidense David Malukas.

La edición 110 de la tradicional Indy 500 fue realmente accidentada. Un total de siete banderas amarillas y dos rojas marcaron la historia de la carrera. Choques, lluvia y pausas obligadas extendieron la carrera y forzaron un cierre como el que se vivió.

ALL THE WAY FROM VÄRNAMO, SWEDEN!



Felix Rosenqvist wins the 110th Running of the Indianapolis 500! 👏 pic.twitter.com/T0CRGX7Gqq — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026

Al llegar las últimas dos vueltas, justamente después de la séptima amarilla en la vuelta 196 y cuando parecía que Mustakas se llevaría la carrera, Rosenqvist aprovechó un descuido y se coló a la meta de manera impresionante.

El mexicano Pato O'Ward, quien tuvo el liderato de la carrera en varias ocasiones, terminó en cuarto lugar, producto también de las constantes pausas, que no le permitieron desarrollar al máximo su plan de carrera.

Rosenqvist se convirtió de esta manera en el tercer piloto sueco que gana las 500 millas de Indianápolis y cumple con el ritual de celebrar con la corona de flores, tomar leche y besar el 'Brickyard'.