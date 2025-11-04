Y el Golden Boy 2025 es para... Désiré Doué

Redacción FOX Deportes

Tras un mes de espera, Tuttosport reveló al ganador del trofeo Golden Boy 2025: Désiré Doué. El francés se une a la selecta lista que incluye a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Agüero y Wayne Rooney.

En la lista de nominados había jugadores de mucho nivel, como Pau Cubarsí, Kenan Yildiz, Arda Güller, Jorrel Hato, Franco Mastantuono, entre otros.

El jugador del Paris Saint-Germain ha sido pieza clave en el ataque del equipo, especialmente en la pasada Champions League, en la que anotó cinco goles, incluido un doblete en la final.

Désiré Doué es el gran favorito al Golden Boy

Durante la campaña 2024/25 disputó 61 partidos, marcó 16 veces y dio 16 asistencias. A su palmarés sumó la ‘Orejona’, así como la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa.

Doué llegó al PSG con 19 años procedente del Rennes, donde había disputado 76 partidos, con ocho goles y siete asistencias de agosto de 2022 a junio de 2024.