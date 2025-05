Paris Saint-Germain cumplió su sueño con la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain goleó 5-0 a Inter y se convirtió en campeón de la Champions League por primera vez en su historia luego de una actuación aplastante sobre el equipo italiano que fue arrollado de inicio a fin y que se quedó sin ideas ante un futbol brillante que apuntó a los parisinos en lista de los ganadores del triplete. A special performance to win the UEFA Champions League 👏#UCLfinal pic.twitter.com/R9Xnkuolor — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025

Noche histórica para PSG en Munich en donde consiguió su máximo objetivo y Luis Enrique se consagró con su segunda obra de autor, a partir de hoy hay nueve equipos que han conseguido el triplete y el técnico logró la hazaña por segunda ocasión, otra vez con una exhibición para el recuerdo.

Las intenciones del conjunto parisino fueron claras desde el saque inicial, el partido comenzó y los “locales” mandaron el balón a un saque de banda cerca del córner para desde ahí comenzar a asfixiar a Inter que no tuvo salida en los primeros 10 minutos.

El extraño festejo de Achraf Hakimi en el primer gol de la final de la Champions League

Achraf Hakimi abrió el marcador a los 12 minutos después de rematar solo cerca del punto penal, el partido no cambió y la intensidad parisina continuó para arrollar a los ‘Nerazzurri’ con el 2-0 a los 20 minutos, obra de Désire Doué quien tuvo un partido de ensueño.

Una actuación aplastante que no tuvo respuesta, tal vez en los primeros minutos del segundo tiempo, pero fueron acercamientos y la exhibición parisina continuó sin reparo en el complemento.

La versión más arrolladora de PSG apareció en la última media hora, ‘Les Parisiens’ se dieron gusto con un rival que bajó los brazos y al que aplastó con el segundo gol de Doué al 63, de Khvicha Kvaratskhelia al 73 y del juvenil Senny Mayulu a cuatro minutos del final para completar el primer 5-0 en una final de la Liga de Campeones.

PSG tocó la gloria en Munich y después de incontables números de intentos se convirtió en campeón de Europa, pero gracias a Luis Enrique tendrá un lugar a lado de Celtic, PSV, Ajax, Manchester United, Barcelona, Inter, Bayern Munich y Manchester City.