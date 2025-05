Luis Enrique va por la marca de Pep Guardiola con la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain tiene en el bolsillo la Ligue 1 y la Copa de Francia, está cerca del paso más importante en sus 54 años de historia, tiene la oportunidad de conquistar el triplete que solo han conseguido ocho clubes en Europa levantando la Champions League y en parte es por el trabajo de Luis Enrique quien intentará conseguir la hazaña por segunda ocasión. 3 days to go! ⏳#UCLfinal



pic.twitter.com/gFhl9JM7gE — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 28, 2025

Nadie podrá discutir que Luis Enrique es uno de los técnicos ‘Top’ en el balompié mundial, tiene un estilo de juego definido de presión, control, posesión y transiciones rápidas que convierten a su equipo en un rival superior a cualquiera y en su aventura por París no ha sido diferente.

Con el técnico al frente, PSG ha arrasado en Francia en donde ha conseguido dos títulos de liga y dos de la Copa de Francia en dos temporadas, dominio absoluto. La Champions League está al alcance por primera vez desde 2020 y una victoria colocaría al español en la misma mesa que Guardiola.

El camino del Paris Saint-Germain a la final de la Champions League

Guardiola consiguió su primer triplete haciendo lucir a Barcelona en 2009, pasó por Bayern Munich, pero no pudo levantar los tres trofeos en Alemania y después fichó por Manchester City que al igual que los parisinos tenían la Liga de Campeones como obsesión.

Pep tardó 14 años en repetir el triplete, lo consiguió en 2023 con los ‘Cityzens’ para convertirse en el primer técnico en lograrlo en dos ocasiones, pero esa marca está amenzada por Luis Enrique que podría convertirse el segundo estratega en coronarse con el triplete con dos diferentes clubes.