'Vozinha' sigue sin recibir gol con Colo Colo

EFE

El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' sacó su segundo arco en cero, en su estreno en la liga chilena con el empate sin goles de Colo Colo ante Huachipato, por la fecha 22.



El guardameta, de 40 años, tuvo un partido sin mucho trabajo en la visita a los negriazules en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, para mantenerse sin recibir goles en 180 minutos, tras su debut en un partido de la Copa Chile -a finales de agosto- en la que vencieron, por lo que también está invicto.

Vozinha, el arquero de 40 años, que le ahogó tres gritos de gol a Lionel Messi

En esta oportunidad, a diferencia de su primer encuentro de titular, vistió el uniforme amarillo tradicional en Colo Colo para los arqueros, además de ser el color que utilizó en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, con la cual se destacó como figura del certamen.



El africano solo pasó un susto, al final del primer tiempo, cuando en un centro aéreo se equivocó al salir al área y no asegurar el balón, que se le soltó de las manos, permitiendo el remate del rival que salvó despejando Arturo Vidal.



La jugada, sin embargo, fue anulada de todas maneras por el árbitro de línea por posición adelantada.



Fue un partido relativamente tranquilo para 'Vozinha', ante el control de la pelota y el dominio del juego por parte de los albos, que no supieron concretar las oportunidades ofensivas.



El futbolista caboverdiano fue ovacionado en varios momentos, por los hinchas en la tribuna, que acudieron en buen número con un aforo de cerca de 20 mil personas, en un estadio al sur del país donde ambos equipos eran visitantes.

Así fue la espectacular presentación de Vozinha con Colo Colo

El portero fue convocado por primera vez por el técnico argentino Fernando Ortiz para el superclásico ante Universidad de Chile, el pasado 23 de agosto, y estuvo en la banca en lo que fue su primera experiencia en un partido de la liga chilena.



Luego jugó en la Copa Chile, donde concretó su debut absoluto en Chile, tras su arribo al equipo albo a inicios de agosto, y posteriormente volvió al banco para el partido de liga frente a Audax Italiano.



El entrenador Ortiz decidió darle la titularidad en este duelo, que se jugó en un campo en condiciones complejas debido el temporal de lluvias que ha afectado Chile y especialmente el sur del país en el último mes y medio.



Colo Colo resignó puntos con el empate, pero se mantiene líder del campeonato local con 53 puntos y 14 de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, que están igualadas en 39 unidades.



La Católica derrotó el sábado por 0-1 a Everton de visita en Viña del Mar, mientras que la U de Chile goleó 4-2 de local a Coquimbo Unido, para mantener el pulso por el segundo puesto de la tabla que otorga un cupo directo a la Copa Libertadores 2027