Vozinha podrá usar su apodo en la camista de Colo Colo

EFE

A la espera del arribo a Chile, aún sin nueva fecha, del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, la Asociación Nacional de Ftbol Profesional (ANFP) aprobó este viernes que el jugador utilice su apodo en la camiseta de Colo Colo.

El consejo de presidentes del futbol chileno votó a favor, de manera extraordinaria, para que el guardameta africano use 'Vozinha' en la parte trasera de la indumentaria cuando se sume como refuerzo de los albos, reseña la prensa chilena.

🎙️ Fernando Ortiz: "Si hablé con Vozinha y está entusiasmado con llegar a Colo-Colo, hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá". — Colo-Colo (@ColoColo) July 31, 2026

Las bases del campeonato chileno no permiten el uso de apodos para la identificación en la espalda de los jugadores y el castigo por incumplimiento es de una tarjeta amarilla administrativa para el futbolista y multas de hasta 870 dólares al club por cada vez que se utilice.

La directiva del 'Cacique' hizo las gestiones pertinentes ante el ente rector del futbol chileno para solicitar el cambio en el reglamento, que solo podía ocurrir con una votación unánime.

En las últimas horas, el club albo y el representante del futbolista de 40 años, Bernardo Vasconcelos, aseguraron en la prensa chilena que ‘Vozinha’ volará a Santiago para unirse al equipo líder de la liga chilena en cuanto solucione asuntos personales de última hora.

Las declaraciones se produjeron luego de que el jugador no arribara al país la noche del jueves, como había sido anunciado, lo cual significó el segundo retraso consecutivo para su llegada.

🧤✅ VOZINHA PODRÁ USAR SU APODO EN LA CAMISETA DE COLO COLO



El arquero de Cabo Verde desembarcará en Chile y las autoridades hicieron una excepción al reglamento para permitirle llevar su histórico apodo en la camiseta



📋 Según el artículo 36 de las Bases del Campeonato… pic.twitter.com/7ihJLiOwHI — Diario Olé (@DiarioOle) July 31, 2026

El arquero tiene un acuerdo para vincularse a Colo Colo, según confirmó el presidente del 'Cacique', Aníbal Mosa, para firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por 12 meses más para el año 2027.

Llegará libre al 'Cacique', tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Vasconcelos también se había referido al tema de la camiseta, asegurando que "es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para el mantenerlo en la camiseta".