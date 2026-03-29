Vinícius Jr. reapareció con Brasil y apagó las alarmas

Redacción FOX Deportes

Vinícius Júnior volvió este domingo a ejercitarse con el resto de sus compañeros de la Selección Brasileña en Orlando, después de perderse la sesión del sábado por precaución tras sentir unas molestias musculares.

Carlo Ancelotti, pudo contar con todos sus futbolistas con vistas al partido amistoso del próximo martes contra Croacia, en el que intentarán olvidar la derrota del jueves frente a Francia y seguir afinando detalles para el Mundial.

En el caso de ‘Vini’, el ‘10’ de Brasil acabó el encuentro con los franceses con unas molestias en el muslo, aunque los exámenes que se realizó horas después descartaron cualquier lesión.

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Aunque se reincorporó a la dinámica del grupo con aparente normalidad, es probable que Vinícius no juegue todos los minutos contra Croacia, como sí hizo ante Francia, con la posibilidad incluso de ser reservado.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.