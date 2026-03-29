Publicación: domingo 29 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Vinícius Jr. reapareció con Brasil y apagó las alarmas

El '10' regresó a los entrenamientos de la 'Canarinha' y podría jugar ante Croacia

Vinícius Júnior volvió este domingo a ejercitarse con el resto de sus compañeros de la Selección Brasileña en Orlando, después de perderse la sesión del sábado por precaución tras sentir unas molestias musculares.

Carlo Ancelotti, pudo contar con todos sus futbolistas con vistas al partido amistoso del próximo martes contra Croacia, en el que intentarán olvidar la derrota del jueves frente a Francia y seguir afinando detalles para el Mundial.

En el caso de ‘Vini’, el ‘10’ de Brasil acabó el encuentro con los franceses con unas molestias en el muslo, aunque los exámenes que se realizó horas después descartaron cualquier lesión.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Brasil reveló su camiseta visitante para el Mundial 2026.
Por primera vez en la historia, el Jumpman de Jordan aparece en una camiseta de equipo nacional.
El jersey es azul oscuro con negro y usa los patrones de los
Vinícius Junior y compañía buscarán llevar lejos este uniforme en la Copa del Mundo del 2026.
La camiseta y el short hacen juego, mientras que las calcetas van todas en color negro.
Así luce por detrás esta camiseta, la cual contará con unos filos turquesa en los costados.
El escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (que contrasta espectacular con la camiseta oscura), así como los números en blanco, van alineados en el centro.
A detalle, así la camiseta intimidante y

Aunque se reincorporó a la dinámica del grupo con aparente normalidad, es probable que Vinícius no juegue todos los minutos contra Croacia, como sí hizo ante Francia, con la posibilidad incluso de ser reservado.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

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