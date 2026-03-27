¿Cuestionando a Ancelotti? Casemiro defiende la supremacía de Neymar

Redacción FOX Deportes

Si Neymar está bien, debería ser convocado a la Selección Brasileña, al menos ese es el sentimiento de gran parte de la enorme afición de la 'verdemarela' y hasta del mismo capitán Carlos Henrique Casemiro, quien sigue viendo el jugador del Santos como "uno de los mejores del mundo".

Eso sí, aclaró que su llamado es únicamente decisión del entrenador Carlo Ancelotti y hay que reseptar su trabajo.

"Sabemos que la calidad de Neymar. Es irrenunciable para cualquier selección, especialmente cuando está bien, para mi generación está en el top tres: Cristiano, Messi y Neymar. Soy un gran amigo y no me corresponde a mí decidir a quién van a traer", dijo el mediocamposta tras el partido amistoso ante Francia (derrota 2-1) en Massachusetts.

Hoje o dia começou com treino e depois um cineminha com elas♥️

Ah, Pokerzinho no celular teve tbm 😂😉 pic.twitter.com/o1shl4mf41 — Neymar Jr (@neymarjr) March 23, 2026

Respecto al descalabro contra el equipo europeo, el jugador encontró notas positivas, pero sobre todo, lecciones de cara a la recta final de la preparación hacia la Copa del Mundo 2026.

"Calma. Creo que nosotros entramos bien en la segunda parte. Tuvimos más el control del juego, pero creo que faltó un poco más. Ser más agresivos, principalmente en el momento en que teníamos la pelota faltó un poco más de agresividad", evaluó.

Brasil tiene pactado un amistoso más contra Croacia en esta Fecha FIFA y después, ante Egipto a unos días del Mundial. Por supuesto, en ninguno se espera la presencia de Neymar, por más popularidad que tenga entre aficionados y los mismos jugadores.