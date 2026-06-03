Strahinja Pavlovic, el jugador serbio que vale más que Santiago Giménez

Héctor Cantú

La Selección Mexicana sostendrá su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 ante Serbia un rival que no logró clasificarse al torneo de selecciones más importante del mundo.

Serbia tiene en su palmarés a un futbolista de talla internacional. Se trata de Strahinja Pavlovic, defensa central, quien comparte vestidor con Santiago Giménez en el Milan.

Con 25 años de edad, Pavlovic es el jugador más valioso de todo el combinado serbio y uno de los referentes a la defensiva en la Serie A.

Como defensa central, Pavlovic vive el momento de su mayor costo en lo que va de su carrera donde ha defendido en 55 ocasiones la camiseta de su selección.

En la presente campaña, Pavlovic jugó 34 partidos en la Serie A, en los que macó cinco tantos y colaboró con una asistencia.

Solamente se perdió cuatro partidos, tres como suplente y uno por lesión luego de sufrir un traumatismo craneal.

Sin la posibilidad de competir en el Mundial 2026, la siguiente competición que enfrentará Serbia será la Nations League en septiembre próximo dos meses después de haber culminado la Copa del Mundo.

Esta será apenas la segunda ocasión en la que México y Serbia se vean las caras en partido amistoso. La última vez fue en 2011, duelo donde el equipo mexicano se impuso por 2-0.