Sentencian a Ulises Dávila por amaño de partidos en Australia

Redacción FOX Deportes

Con 34 años y después de haber aceptado su participación en amaño de partidos, la carrera de Ulises Dávila está en un momento crítico. Una lástima, pues había reencontrado su nivel en Australia.

El delantero mexicano, quien hace dos años fue arrestado por un escándalo de apuestas deportivas, declaró públicamente que acepta la multa de 11,000 dólares australianos (unos 7,700 dólares estadunidenses o 133 mil pesos mexicanos), luego de que el Tribunal Local de Downing Centre en Sídney lo encontrara culpable por participar en esquemas de amaño de partidos.

En específico, Dávila fue sentenciado por hacerse amonestar a propósito para beneficiarse de apuestas deportivas relacionadas con el pronóstico de tarjetas amarillas. La magistrada Marguerite Vassall detalló que, si bien las acciones del canterano de Chivas no repercutieron directamente en el marcador, este tipo de conductas en contra de la deportividad son ilegales y “desacreditan la integridad del juego”.

Así el comunicado publicado por el exfutbolista del Macarthur de Asutralia:

Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida.

Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido.

Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad.

Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y equipo legal, así como a todas las personas que me acompañaron durante este tiempo.

También expreso mis disculpas a quienes pudieron haberse visto afectados.

Mi enfoque ahora es seguir adelante con responsabilidad, reconstruir mi camino y dedicarme plenamente a mi familia y a mi futuro.

De 2021 a 2024, Dávila anotó 26 goles en la Liga de Australia, en lo que parecía uno de los mejores momentos en su carrera como futbolista, sin embargo, fue desvinculado del Macarthur al momento de su arresto, por lo que será difícil que pueda tener otra oportunidad en el futbol oceánico.

En 2022, se proclamó campeon de la Copa Australiana.

¿Continuará con su carrera? El jugador que alguna vez perteneció al Chelsea no se ha pronunciado sobre un posible retiro, solo que buscará seguir adelante pese a esta imborrable mancha en su perfil deportivo.