¡Se queda!, Santos anunció renovación con Neymar Jr.

Redacción FOX Deportes

El club brasileño Santos anunció este miércoles 31 de diciembre la renovación del contrato de Neymar Jr., extendiendo su vínculo con el equipo hasta diciembre de 2026.

La decisión confirma que el delantero seguirá en la Vila Belmiro tras semanas de especulación. Su continuidad da estabilidad al proyecto deportivo y cierra el año con una noticia de alto impacto para el futbol brasileño.

La renovación de Neymar era una de las prioridades de la directiva, consciente del peso mediático y competitivo del atacante.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Neymar Jr agrees to sign new deal at Santos valid for one more year!



Agreement completed until December 2026 for the Brazilian. 🇧🇷 pic.twitter.com/WxokqwmSx5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025

Su contrato original expiraba este mismo día, por lo que la firma despeja cualquier incertidumbre inmediata. Con esto, Santos asegura liderazgo dentro y fuera de la cancha, especialmente de cara al Brasileirao y torneos internacionales venideros.

Para Neymar, quedarse en Santos significa profundizar un capítulo sentimental de su trayectoria. El regreso al club donde debutó reforzó su vínculo con la afición, y la nueva firma consolida esa narrativa. A sus 33 años, mantiene aspiraciones deportivas relevantes y apunta a llegar con ritmo competitivo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El movimiento también es interpretado como un gesto de compromiso del jugador con el futbol de su país. Santos apuesta a que su presencia sea eje de una reconstrucción deportiva que recupere protagonismo histórico. La afición celebra la noticia como una victoria emocional y competitiva. El 2026 comenzará con Neymar como bandera del proyecto.