Roberto Mancini se perfila para dirigir a la selección italiana

Reuters

Roberto Mancini ha dejado el Al Sadd, anunció el sábado el campeón de la Liga de Estrellas de Qatar, y se espera que el entrenador, de 61 años, regrese a la selección italiana.

Mancini, que llevó a Italia a su último título al ganar la Eurocopa 2020, había firmado un contrato con el equipo qatarí hasta 2027 tras una etapa sin éxito al frente de la selección saudita.

El rostro de la decepción italiana

Los medios italianos informan de que Mancini es el favorito para entrenar a Italia, mientras la cuatro veces campeona del mundo busca recuperarse tras no clasificar a un Mundial por tercera vez consecutiva.

En abril, Gennaro Gattuso dejó el cargo de seleccionador de Italia tras una derrota en la fase de clasificación para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina, y desde entonces el equipo ha estado dirigido por Silvio Baldini, que ascendió desde el cargo de seleccionador sub-21 para cubrir el puesto.

Italia y las selecciones que aún pelean por un lugar en el Mundial 2026

A pesar de ganar la QSL, el Al Sadd no logró alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC Elite y cayó derrotado en la final de la Copa de Qatar.