Ricardo Gareca explicó los motivos de su salida de la Selección Peruana

El técnico argentino deja la ‘Blanquirroja’ tras no lograr clasificar para Qatar 2022

Ricardo Gareca se despidió de la Selección Peruana en una conferencia que brindó en Lima, donde aseguró estar agradecido con su equipo, con los jugadores y con los aficionados en esta etapa “espectacular” que tuvo como cúspide la clasificación para Rusia 2018.

"Estoy eternamente agradecido con el jugador peruano. Cuando llegamos creíamos fervientemente en el jugador peruano y estamos más convencidos cuando nos vamos", aseguró el técnico argentino.

"Tengo la fe intacta en el jugador peruano", expresó emocionado Gareca.

El entrenador confesó que la clasificación fallida para Qatar 2022 fue su asignatura pendiente, al igual que no conseguir un título para la ‘Blanquirroja’ porque, aseguró, "Perú tenía todo para poder hacerlo", especialmente en la final de la Copa América 2019 ante Brasil.

Sobre su salida de la Selección Peruana, Gareca explicó que por su parte y por parte de su equipo existía "un interés real" de renovar como entrenador, una voluntad que, según dijo, también era compartida por la Federación Peruana (FPF).

"Soy un hombre de futbol y estas cosas pueden pasar, hubo un vuelco. Había interés por parte de la Federación y de parte nuestra, pero se produjo un quiebre en un momento que desconozco", declaró cuando los periodistas le preguntaron con insistencia por las reuniones que mantuvo con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Gareca no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones y aclaró que su relación con Lozano es "de respeto y profesional" y que no se sintió "utilizado" por la Federación.

"Simplemente no se llegó a un acuerdo porque no se llegaron a las condiciones contractuales que pretendían modificarse", puntualizó su abogado, quien aclaró que las razones de la salida de Gareca no fueron económicas, tal y como habían señalado algunos medios locales.