Racing Club viaja persiguiendo el sueño de ser campeón

EFE

Con cuatro unidades de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan nueve por disputarse, Racing viajará el fin de semana persiguiendo el sueño de ser campeón del Torneo Apertura uruguayo.

Este domingo, el equipo dirigido por el argentino Cristian Chambian se trasladará unos 400 kilómetros hasta el estadio Arquitecto Antonio Ubilla de la ciudad de Melo, el más alejado de Montevideo en el actual campeonato.

El local Cerro Largo buscará frenar allí a un equipo que cayó en la primera fecha del Apertura y desde ese momento mantiene un invicto de 11 encuentros, en los que sumó ocho victorias y tres igualdades.

Con solo tres jornadas por disputarse, Racing acumula 27 puntos y aventaja por cuatro a Peñarol y Deportivo Maldonado, que el pasado fin de semana no aprovecharon el empate de la 'Escuelita' para recortar unidades en la clasificación. Quienes vienen más atrás tienen 19 y ya se bajaron de la pelea.

De acuerdo con esto, los de Chambian saben que una victoria los mantendría como mínimo con esa ventaja cuando solo quedarán seis unidades en juego.

También los podría consagrar campeones, aunque para ello necesitan de una serie de resultados en otros encuentros de la decimotercera etapa.

Ese mismo día, Peñarol buscará en su visita a Montevideo Wanderers levantar cabeza en su peor momento de la temporada. Tras vencer a Progreso el pasado 4 de abril, cayó ante Liverpool y empató frente a Juventud en el marco del Torneo Apertura.

Además, igualó en Colombia frente a Independiente Santa Fe en su debut en la Copa Libertadores, perdió como local frente al argentino Platense y la próxima semana viajará a Brasil para jugar con Corinthians.

También el domingo, Central Español recibirá a Cerro, mientras que el sábado se jugarán los partidos Juventud-Liverpool, Deportivo Maldonado-Albion y Nacional-Danubio.

En este último, el Tricolor buscará encadenar su segunda victoria al hilo y de esa forma ganar puntos importantes para la tabla anual acumulada, en la que se suman los puntos de todos los torneos del año y otorga a su ganador ventaja deportiva en las finales de la liga.

Mientras tanto, el duelo Montevideo City Torque-Boston River abrirá este viernes la fecha, mientras que el partido Defensor Sporting-Progreso la cerrará el lunes.