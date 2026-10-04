¿Quiénes son los tres jugadores de Estados Unidos que despedazaron al Tri?

Héctor Cantú

La Selección Mexicana comandada por Rafael Márquez sufrió una de sus derrotas más dolorosas de los últimos años al caer 3-0 ante Estados Unidos en un partido para el olvido.

Estados Unidos anuló a un conjunto mexicano que terminó castigado por sus propios errores, tanto a la ofensiva como a la defensiva

Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, tres miembros de la 'nueva camada' fueron los encargados de sentenciar al ‘Tri’ y confirmar el poder ofensivo de ‘Las Barras y las Estrellas’.

Julian Hall

Hall, con apenas 18 años, disputó su tercer partido con la selección absoluta de Estados Unidos y volvió a demostrar su capacidad goleadora.

México fue la tercera víctima del jugador de New York Red Bulls, quien también marcó en sus dos encuentros anteriores ante Perú y Chile durante esta Fecha FIFA.

Cavan Sullivan

Cavan Sullivan, una de las jóvenes promesas estadounidenses con solo 17 años, también se sumó a la lista de jugadores que castigaron a México.

El futbolista de Philadelphia Union se estrenó como goleador con la selección absoluta de su país precisamente ante el conjunto mexicano, en apenas su tercer partido internacional.

Sullivan, quien previamente marcó nueve goles con las selecciones estadounidenses con límite de edad, continúa dando pasos importantes en su joven carrera internacional en la que se prospecta para llegar al futbol europeo para el próximo año.

Malik Tillman

La fiesta de Estados Unidos no podía estar completa sin Malik Tillman, uno de los futbolistas más importantes del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

El jugador del Bayer Leverkusen llegó a siete goles en 38 apariciones con la selección absoluta y confirmó nuevamente el peligro que representa en el ataque estadounidense.

De cara al Mundial 2030, Estados Unidos tiene una camada de jóvenes que convertirán al equipo de las Barras y las Estrellas en un equipo difícil de castigar y superar. El buen futuro, está asegurado.