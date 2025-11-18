¿Qué está en juego en el último día de las eliminatorias de CONCACAF?

Karla Villegas Gama

Todo listo para el cierre de la eliminatoria mundialista en la CONCACAF y aquí te presentamos todos los escenarios para los últimos duelos de la Jornada 6.

Los ganadores de cada sector conseguirán su boleto directo, mientras que los dos mejores segundos lugares irán al playoff intercontinental en donde ya esperan: Bolivia, Nueva Caledonia, Congo e Irak.

Grupo A Copyright: Mexsport

Surinam es líder con 9 puntos, con diferencia de +5; sin embargo, en segundo sitio se encuentra Panamá con el mismo número de unidades y +2. La ‘Natio’ visitarán a la eliminada Guatemala y con la que empataron en la ida.

Por su parte, los ‘Canaleros’ recibirán a El Salvador, que no tiene posibilidad de ir al Mundial y con el que tienen récord negativo: 22 ganados, 16 perdidos y 24 perdidos.

Si ambos equipos ganan, el primer puesto lo definirá la diferencia de goles. Si ambos pierden o empatan, entonces Surinam se quedará con el primer sitio.

Grupo B Copyright: Mexsport

Jamaica y Curazao se medirán en el Independence Park de Kingston para definir el pase a la Copa del Mundo.

La ‘Blue Family’ lidera el sector con 11 unidades, así que un empate o un triunfo le basta para apuntarse su primer Mundial.

Los ‘Reggae Boyz’ tienen 10 puntos y están obligados a ganar, ante un rival con el que registran dos victorias, un empate y dos derrotas.

Trinidad y Tobago y bermuda están eliminados.

Grupo C Copyright: USA Today

El sector más cerrado de la eliminatoria, pues tres equipos tienen posibilidades de ir al Mundial directamente.

Honduras y Haití cuentan con 8 unidades, aunque la ‘H’ es líder por diferencia de goles (+3, contra +1). Su último compromiso le enfrenta con Costa Rica en el Estadio Nacional, en San José. Si gana y los ‘Grenadiers’ pierden o empatan, entonces volverán al Mundial tras 12 años de ausencia.

Haití requiere lo opuesto: vencer a Nicaragua y esperar que la ‘H’ caiga o iguale con los ‘Ticos’.

Si ambos ganan o empatan, la diferencia de goles será el factor decisivo.

Por su parte, Costa Rica es tercera con 6 puntos y está obligada a vencer a Honduras para mantener vivo su sueño de regresar a la Copa del Mundo. Además, necesita que Haití pierda o empate con Nicaragua, que ya no aspira a nada.