El dato de Miguel Herrera que calma los nervios en Costa Rica

Héctor Cantú

De la mano de Miguel Herrera, Costa Rica se jugará su última carta rumbo al Mundial de 2026 ante Honduras en uno de los duelos más atractivos en el mundo.

Los ticos están obligados a ganar y esperar resultados para clasificarse de forma directa. Honduras, también necesita una victoria para no pasar sustos en la CONCACAF.

Aunque el proceso del ‘Piojo’ ha sido duramente cuestionado por los malos resultados, hay un dato al que se aferra el propio Miguel Herrera para calmar los ánimos y reducir las preocupaciones y los malos augurios rumbo al torneo que se jugará en Méxic, Estados Unidos y Canadá.

Miguel nunca ha perdido un partido ante Honduras. El saldo de una victoria y dos empates le permite navegar con aguas tranquilas.

Además, tampoco ha sido superado por su oponente en turno, el colombiano Reinaldo Rueda, ante quien suma un triunfo y un empate como director técnico.

A este escenario debe agregarse que Costa Rica suma más de una década de no perder ante los catrachos.

La última vez que fueron superados en tiempo regular fue en 2013 cuando en las eliminatorias cayeron en calidad de visitante por la mínima diferencia.

Esta será la ocasión 54 en que ticos y hondureños se vean las caras con un saldo de 19 victorias por bando y 15 empates.