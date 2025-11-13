Para Luis Fernando Tena, la mejor selección de CONCACAF no es México

EFE

El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, afirmó que su equipo se enfrenta "al mejor equipo de CONCACAF", pero advirtió que a la Azul y Blanco solo le sirve la victoria en el juego de este jueves contra Panamá; está claro que "el empate no sirve de nada".

En la víspera del partido que definirá gran parte del futuro de ambas selecciones rumbo al Mundial de 2026, Tena no escatimó elogios para el rival, pero se mostró consciente de la urgencia guatemalteca.

Guatemala marcha tercera del Grupo A con cinco puntos, mientras que Panamá es colíder junto a Surinam, ambos con seis unidades. Una derrota en el estadio Manuel Felipe Carrera dejaría a los locales prácticamente sin opciones de alcanzar el único boleto directo a la Copa del Mundo.

Durante la conferencia de prensa, el técnico azteca destacó la fortaleza del conjunto canalero, al que considera el rival más formado de la región. "Lo hemos dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, que Panamá es el mejor equipo de CONCACAF desde hace tiempo", sentenció Tena.

El estratega basó su afirmación en el "gran trabajo táctico" que los panameños "manejan muy bien" y que, según él, han demostrado desde la Copa Oro del 2023.

Tena destacó la "calidad de sus jugadores" y su "vocación ofensiva muy marcada", asegurando que su cuerpo técnico ha trabajado enfocado en contrarrestar las "muchas variantes tácticas" que posee el equipo de Thomas Christiansen.

Guatemala se juega la vida ante Panamá El boleto a la Copa del Mundo está en el aire.

A pesar del respeto por el rival, Tena fue contundente sobre las necesidades de su equipo. "Sabemos muy bien que el empate no nos sirve de nada, así que también eso lo tenemos que tener muy en cuenta", resaltó.

Esta urgencia, que considera compartida, podría beneficiar el espectáculo. "También sabemos que Panamá está prácticamente obligado a ganar. Entonces creo que va a ser un partido más abierto", agregó.

El técnico mexicano aseguró tener "la certeza de quien va a jugar", aunque confirmó que ha "entrenado algunas variantes". Uno de los puntos más sensibles de la convocatoria fue la ausencia del atacante Nathaniel Méndez-Laing. Tena asumió la total responsabilidad de la decisión.

"Es una decisión mía que yo tomé desde la vez pasada y me hago responsable", declaró el técnico, quien admitió que le dolía mucho dejarlo fuera.

Consciente de la ilusión de millones de guatemaltecos por ver a su selección en un Mundial por primera vez, Tena confesó vivir la previa "con la emoción, con la incertidumbre que dan estos partidos".

El entrenador, con décadas de experiencia en el futbol, aseguró que este encuentro no se compara con otros. "Sí, llevo muchos años dirigiendo y he jugado muchas finales, pero este partido es muy especial. Por todo lo que significa el clasificar a una Copa del Mundo para todos nosotros y, por supuesto, para los millones de chapines que están tan ilusionados", recalcó el estratega.

El partido entre Guatemala y Panamá se disputará en 'El Trébol', en el sur de la capital guatemalteca.