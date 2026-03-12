Otro mes para Luis Suárez en la cima de Portugal

EFE

El internacional colombiano Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, fue elegido este jueves, por segundo mes consecutivo, mejor jugador de febrero de la Liga Portugal.

Suárez, de 28 años, obtuvo el 27,41 % de los votos de los técnicos principales del campeonato y superó al uruguayo Rodrigo Zalazar y al portugués Ricardo Horta, los dos del Braga, con el 17,78 % y el 14,81 % respectivamente, según informó la Liga en un comunicado.

"El colombiano vivió otro mes inolvidable, al marcar siete goles en cuatro partidos", recordó la organización en su nota.



Entre los tantos destacados por la Liga se encuentran los que Suárez anotó en el último suspiro contra el Nacional de Madeira (2-1) y el del clásico contra el Oporto (1-1) en el Estadio del Dragón, en el que empató en la última jugada del choque segundos después de fallar un penalti.

🇨🇴 Luis Suárez eleito o 𝐌𝐕𝐏 do mês de Fevereiro da #LigaPortugalBetclic ✨ pic.twitter.com/iwj3Kgybfa — Sporting CP (@SportingCP) March 12, 2026

En total, el exjugador del Almería, Granada y Zaragoza suma 23 goles en la Liga Portugal y lidera la tabla de goleadores con tres más que el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica.

Impulsado por el buen estado de forma de Suárez, que lleva seis jornadas consecutivas viendo puerta, el Sporting ocupa el segundo lugar de la clasificación, a cuatro puntos del líder, el Oporto.