Bodø/Glimt tiene un as bajo la manga para enfrentar al Sporting

Karla Villegas Gama

Bodø/Glimt ha demostrado que no tiene nada que perder en la Champions League y quiere mantener vivo su sueño cuando enfrente al Sporting de Portugal en los octavos de final.

Los noruegos ya se impusieron a Manchester City, Atlético de Madrid e Inter, por lo que su cruce con los ‘Leones’ ha generado mucha expectativa. Pero, históricamente, ¿cómo le ha ido al Bodø/Glimt contra cuadros lusos?

La bitácora dice que el ‘Superlaget’ se ha enfrentado a Porto y Braga, en la fase de liga de la Europa League 2024/25.

Con los ‘Dragones’ abrieron su participación en el certamen y consiguieron un triunfo de 3-2 en casa, con tantos den Kasper Høgh y Jens Petter Hauge (doblete).

Mientras tanto, a los ‘Arzobispos’ los visitaron en la Jornada 3 y salieron del Estádio Municipal con una victoria de 1-2, gracias a las anotaciones de Håkon Evjen y Villads Nielsen.

Así, los noruegos recibirán al Sporting en el Aspmyra Stadion, una fortaleza en la que no caen desde noviembre de 2025, cuando la Juventus los superó 2-3 en la fase de liga, gracias a un gol de Jonathan David en tiempo de compensación.

A ello se suma que jamás han perdido ante rivales de Portugal, lo que eleva la esperanza de seguir con vida en la Champions.