Publicación: miércoles 11 de marzo de 2026

Karla Villegas Gama

Bodø/Glimt tiene un as bajo la manga para enfrentar al Sporting

Los noruegos quieren seguir sorprendiendo en la Champions League.

Bodø/Glimt ha demostrado que no tiene nada que perder en la Champions League y quiere mantener vivo su sueño cuando enfrente al Sporting de Portugal en los octavos de final.

Los noruegos ya se impusieron a Manchester City, Atlético de Madrid e Inter, por lo que su cruce con los ‘Leones’ ha generado mucha expectativa. Pero, históricamente, ¿cómo le ha ido al Bodø/Glimt contra cuadros lusos?

La bitácora dice que el ‘Superlaget’ se ha enfrentado a Porto y Braga, en la fase de liga de la Europa League 2024/25.

Todo lo que significa el triunfo del Bodø/Glimt ante el Inter

Es el único club noruego que ha ganado una eliminatoria del torneo, desde su reconfiguración en 1992.
Es el primer equipo noruego que elimina a uno italiano en competencia europea.
Es el único club que no pertenece a las 5 grandes ligas de Europa que consigue 4 triunfos al hilo frente a rivales de dichos torneos: Manchester City, Atlético de Madrid e Inter (dos veces).
Es el primer equipo de Noruega que llega a octavos de final desde 1997, cuando Rosenborg avanzó a cuartos (no se jugaban los octavos).
Es el tercer club noruego que gana en suelo italiano, después de Lillestrøm (1-2 vs Torino en 1993) y Rosenborg (1-2 vs Milan en 1996).
Es apenas el sexto equipo debutante que llega a la fase de eliminación directa desde la reconfiguración del torneo en 1992.
Es la primera vez en la historia de las competiciones europeas que el Inter pierde una eliminatoria de ida y vuelta por un margen de 3 goles contra un equipo que no pertenece a las 5 grandes ligas.
El valor de mercado de la plantilla del Inter (666 MDE) es 11.6 veces mayor que la del Bodø/Glimt (57MDE), marcando la eliminación más

Con los ‘Dragones’ abrieron su participación en el certamen y consiguieron un triunfo de 3-2 en casa, con tantos den Kasper Høgh y Jens Petter Hauge (doblete).

Mientras tanto, a los ‘Arzobispos’ los visitaron en la Jornada 3 y salieron del Estádio Municipal con una victoria de 1-2, gracias a las anotaciones de Håkon Evjen y Villads Nielsen.

Así, los noruegos recibirán al Sporting en el Aspmyra Stadion, una fortaleza en la que no caen desde noviembre de 2025, cuando la Juventus los superó 2-3 en la fase de liga, gracias a un gol de Jonathan David en tiempo de compensación.

A ello se suma que jamás han perdido ante rivales de Portugal, lo que eleva la esperanza de seguir con vida en la Champions.

¿Cenicienta? No se equivoquen, Bodø/Glimt es un auténtico Kraken

Sondre Brunstad Fet consiguió el primero de la noche.
Jens Petter Hauge aprovechó un contragolpe y se anotó el 2-1.
Kasper Høgh, que había dado una asistencia, cerró la cuenta 3-1 al 64'.
Ahora los noruegos irán a San Siro, con la tarea de mantenerse con vida en el torneo.

