EFE
Oficialmente, el 'Bolillo' Gómez se queda en El Salvador pese al 6-0
El colombiano fue ratificado a pesar de descender en la Liga de Naciones
La Selección Salvadoreña ratificó al colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como director técnico, pese al descenso del equipo a la liga B en la Liga de Naciones CONCACAF.
Gómez, de 70 años, se abocará a preparar el play-in ante Saint Martin en noviembre, señaló la FESFUT en un escueto comunicado. El combinado salvadoreño terminó la fase de grupos con una victoria, un empate y dos derrotas.
"La Selecta" —nombre coloquial del combinado centroamericano— consumó su descenso a la liga B el pasado lunes tras empatar 1-1 de visitante ante Martinica. El combinado salvadoreño acumuló cuatro puntos en su participación en la liga A, los mismos que Martinica, pero su diferencia de goles de -6 lo dejó en el último lugar de la tabla.
El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, dijo el pasado 30 de septiembre que Gómez renunciaría a su cargo si no lograba que El Salvador conservara su puesto en la liga A. No obstante, ocho días después, el estratega dijo a su regreso de Martinica que "quería seguir", a la vez que minimizó los resultados negativos, incluyendo la goleada 6-0 frente a Guatemala.
"Hace unos minutos, y de manera unánime, el comité ejecutivo de la FESFUT aprobó la continuidad del profesor Hernán Darío Gómez al frente de La Selecta. Los últimos resultados nos duelen y debemos de asumirlos con mucha responsabilidad, pero nuestra evaluación también debe de considerar el trabajo que se ha realizado y que se ha conocido de primera mano. Igualmente también se debe de considerar la opinión y voz de nuestros jugadores que conforman la selección y las mejoras que necesitamos", publicó Bukele en X.
"La continuidad permite trabajar sobre lo que el cuerpo técnico ya conoce del grupo: sus capacidades, sus limitaciones y los aspectos que requieren corrección. Un cambio de entrenador supone iniciar otra etapa de diagnóstico y adaptación; por eso debemos de valorar si beneficia al proyecto y qué problemas resolvería", agregó.
En 19 partidos al frente de El Salvador desde 2025, Gómez registra cuatro triunfos, cinco empates y 10 derrotas. Tras concluir la pasada fecha FIFA, El Salvador cayó al puesto 102 del ranking mundial de selecciones, su posición más baja desde 2012, cuando terminó en el lugar 103.
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