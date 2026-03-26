No es broma: la Selección de España jugará en Puebla contra Perú

Enrique Gómez

Parecerá una locura, pero es real: la Selección de España jugará en el estadio del Puebla.

Si hace unos meses nos hubieran dicho que la mejor selección del mundo según la FIFA iba a jugar un partido amistoso en el estadio de 'La Franja' nadie lo hubiera creído. Pero la vida da sorpresas y ‘La Roja’ disputará en este inmueble su último partido antes de su debut en la Copa Mundial del 2026.

España vs. Perú

· Partido de preparación

· Lunes 8 de junio

· Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México

La propia Selección Española, a través de su técnico Luis de la Fuente, comunicó que su último partido antes del enfrentamiento contra Cabo Verde (15 de junio) relativo al Grupo H del Mundial, será en la casa del modesto Puebla, misma que también ha utilizado el Cruz Azul durante este Clausura 2026.

😍 M É X I C O. ¡España disputará en 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗮 su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



🗓️ 8 de junio



🆚 @SeleccionPeru



ℹ️ https://t.co/CeD4JdUCm5 #VamosEspaña pic.twitter.com/uIl5hW2M9H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2026

“Puebla, tierra de campeones, la prueba final: Perú contra España”, dijo el estratega en un video donde se muestra el inmueble desde una toma cenital. “El 8 de junio nos vemos en el Estadio Cuauhtémoc”.

Este inmueble tiene capacidad para 47 mil espectadores, lo que lo convierte en el sexto escenario futbolístico más grande de México.

Curiosamente, el estadio lleva el nombre del último tlatoani, emperador mexica, antes de la caída de Tenochtitlan a manos de las huestes españolas en agosto de 1521.

El Estadio Cuauhtémoc es dos veces mundialista, pues fue sede en México 1970 y México 1986. Pero aunque ahora no forma parte de los inmuebles para el gran evento del 2026, recibirá a la selección mejor posicionada del Ranking FIFA, en un partido donde deberá emplearse a fondo para alcanzar las mejores sensaciones de cara a su debut.