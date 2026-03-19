¿Premio de consolación? España confirmó amistoso contra Egipto

EFE

La Selección Española definitivamente jugará un partido amistoso el próximo martes 31 ante la de Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona, informó la Real Federación Española de Futbol.

Tras varias jornadas tratando de resolver trámites burocráticos estos se solucionaron y por fin el organismo federativo pudo cerrar el segundo encuentro del cuadro de Luis de la Fuente en esta ventana de partidos internacionales de marzo una vez que se suspedieron los compromisos previstos en Catar, la Finalissima ante Argentina en Lusail y el choque ante los 'Faraones' en la capital del país asiático a causa de la situación existente en Oriente Medio.

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🏟️ España y Egipto se enfrentarán el próximo 𝟯𝟭 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 en el 𝗥𝗖𝗗𝗘 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺.



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La RFEF cerró primero la disputa de un encuentro ante Serbia el día 27 en el estadio La Cerámica de Villarreal y este jueves se ha cerrado el partido ante Egipto, cuarta clasificada de la última Copa de África, torneo del que es el conjunto más laureado.

España, de esta manera volverá a Barcelona cuatro años después de su última presencia en la Ciudad Condal en el estadio en el que juega el Espanyol.

Será la segunda vez que ambas selecciones se enfrenten después de otro amistoso disputado en junio de 2006 en el estadio Martínez Valero de Elche, donde el conjunto que dirigía Luis Aragonés se impuso por 2-0 con tantos de Raúl González y José Antonio Reyes en plena fase de preparación para el Mundial de Alemania 2006.