Neymar Jr. volvió a anotar después de su lesión y lo hizo por partida doble

EFE

Un doblete de Neymar le dio este jueves la primera victoria al Santos en el Campeonato Brasileño y un poco de oxígeno al argentino Juan Pablo Vojvoda, que viene con el cinturón apretado tras la eliminación del equipo en el Campeonato Paulista.

En el cierre de la cuarta fecha del Brasileirão, el Santos venció por 2-1 al Vasco da Gama, que se encuentra en el fondo de la tabla tras la destitución este fin de semana de su entrenador, Fernando Diniz.

El marcador se abrió a los 25 minutos gracias a un contraataque fulminante de Moisés, quien asistió a Neymar sobre la izquierda del área para que el astro brasileño definiera de primera ante la portería de Léo Jardim.

El Vasco no bajó los brazos y encontró la paridad a los 43 minutos tras un error del Santos en la salida y un chutazo de Cauan Barros que colocó parcialmente el marcador en 1-1.

A los 61 minutos, tras un error de la defensa vascaína, el exdelantero del PSG firmó su segundo tanto de la noche y sentenció el triunfo santista.