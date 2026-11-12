'Nació' el tercer hermano del Atlético de San Luis

Enrique Gómez

La familia creció. El Atlético de San Luis ya tiene un nuevo hermano, un club recién ascendido en Ecuador.

El Atlético de Madrid anunció la compra del 50% de la propiedad del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, su tercer ‘hermano’ internacional, o dicho en términos más técnicos, un miembro más en la red de clubes que gestiona de manera mayoritaria el fondo Apollo Sports Capital.

Así queda la creciente ‘familia rojiblanca’:

· Atlético de Madrid, equipo matriz en España

· Atlético de San Luis, la primera ‘filial’ (hasta un 80% pertenece al ‘Atleti’)

· Atlético Ottawa, el club canadiense pertenece en su 100% a los dueños ‘colchoneros’

· Atlético Futbol Club, el último ‘hermano’ pertenece en un 50% al ‘Atleti’

El Atlético Fútbol Club se une a la familia rojiblanca.



Nuestro club hace efectiva la adquisición del 50% del equipo ecuatoriano, que logró el ascenso a la Serie A en octubre de la mano del técnico de la Academia Carlos Santamarina.



¡Bienvenidos, @AtleticoFCec! ❤️?



➡️… pic.twitter.com/N9vSBZzuJZ — Atlético de Madrid (@Atleti) November 13, 2026

Todos los escudos son rojiblancos, obviamente, pero el del Atlético FC es el más similar al del Atlético de Madrid, pues tiene la misma división diagonal con un predominio azul en la parte superior y los bastones rojiblancos en la sección inferior.

De acuerdo con la Agencia EFE, El Atlético de Madrid "ha hecho efectiva la adquisición del 50 por ciento del Atlético Fútbol Club" de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, ascendido este octubre a la Serie A del país, y suma este club a sus franquicias ya existentes.

El Atlético de San Luis ya está eliminado del Apertura 2026 a falta de una jornada para que finalice la fase regular, mientras que el club de Ottawa es tercero de la Premier League de Canadá; en tanto que el equipo de Guayaquil recién ascendió a la Serie A ecuatoriana.

Entonces, el familiar mexicano es el único que no tiene nada que celebrar a estas alturas.