Marruecos y Mali avanzaron en la Copa Africana de Naciones

Las selecciones de Marruecos, como líder, y Mali, consiguieron su pase a octavos de final en el grupo A de la Copa Africana de Naciones (CAN) tras ganar por 3-0 a Zambia y empatar 0-0 ante Comoras, respectivamente, este lunes, en el último encuentro de la primera fase.

De esta forma, la anfitriona Marruecos cumplió con las expectativas, impulsada por un fuútbol espectacular, para no perder su condición de favorita. Mali sufrió pero firmó un empate sin goles ante Comoras, que a pesar de ser tercera con dos puntos, ya sabe que no estará entre los mejores terceros del torneo y está eliminada.

Morocco's 19-game win streak comes to an end after Mali snatch a 1-1 draw.



The last time the Atlas Lions failed to win a game was March 2024 😲 pic.twitter.com/rkpc3KeTFL — B/R Football (@brfootball) December 26, 2025

Con el primer puesto del grupo en peligro, la selección marroquí salió con sus teóricos titulares a por el partido. En Zambia, campeón en 2012, fue titular el joven lateral izquierdo David Hamansenya, del Juvenil A del CD Leganés, de sólo 18 años.

La anfitriona salió dispuesta a dominar y tuvo varias oportunidades de gol desde el flanco diestro. Un robo de balón de Brahim Díaz sobre Hamansenya provocó la primera gran ocasión de gol de Los Leones del Atlas en las botas del bético Ez Abde, que obligó a intervenir al portero zambiano Willard Mwanza en el minuto 7.

Sólo tres minutos después, el delantero marroquí Ayoub El Kaabi cabeceó a la red un gran centro de Ounahi a la salida de un córner para marcar el 1-0 y desatar el delirio en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, que disfrutó del avasallador inicio de los suyos.

En el 27, Brahim aprovechó una gran internada de Abde por la izquierda para colocar el 2-0 en el marcador con un preciso remate con la pierna zurda, en los mejores tramos de juego de Marruecos durante el torneo. La segunda parte dio continuidad al dominio de los anfitriones, que a los cinco minutos volvieron a disfrutar con otro gol para el recuerdo de El Kaabi, que hizo doblete, validado por el VAR (3-0).

Comoros—⚽️

Mali—⚽️

Zambia—⚽️



Brahim Díaz has scored in all three of Morocco's group stage games at AFCON ✨ pic.twitter.com/pvktNa87Yl — B/R Football (@brfootball) December 29, 2025

El delantero de Olympiacos volvió a marcar de chilena, en una jugada similar a la de la jornada inaugural ante Comoras, haciendo de este movimiento su marca registrada y consolidándose como uno de los jugadores del campeonato. El '9' marroquí, junto a su compañero Brahim, se colocan como los máximos goleadores de la CAN con tres tantos, empatados con el argelino Riyad Mahrez, con un partido menos.

Con Marruecos imparable, el seleccionador Walid Regragui dio minutos a su gran estrella, Achraf Hakimi, que entró al campo en el 64. El lateral del París Saint-Germain reapareció tras sufrir un esguince severo en su tobillo izquierdo sufrido el pasado 18 de noviembre en un partido de Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

En el otro partido del grupo A, Comoras rascó un insuficiente empate sin goles ante una Mali que fue superior, pero que no pudo romper el muro defensivo de los de Stefano Cusin. La roja directa al maliense Amadou Haidara dio esperanzas a Comores para buscar un gol que propiciara el sorpaso en el segundo puesto, pero al igual que en los dos encuentros anteriores, fue incapaz de hacer gol.

De esta manera, Comoras empatada con Zambia a dos puntos, se queda con el tercer puesto por la diferencia de goles, pero queda también eliminada al tener peor ratio que Angola, que queda pendiente de lo que haga Tanzania.