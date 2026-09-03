Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de Ecuador

Redacción FOX Deportes

Marcelo 'Muñeco' Gallardo ha alcanzado un acuerdo definitivo para convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador.

El estratega argentino asumirá el mando del combinado tricolor con un contrato por cuatro años que se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2030. Con este movimiento, la directiva ecuatoriana apuesta por un proyecto a largo plazo liderado por uno de los entrenadores más laureados de Sudamérica.

??? Marcelo Gallardo signs in as new Ecuador national team head coach!



El Muñeco signs a long term contract until World Cup 2030 with mission to lead Ecuador into next major tournaments.



He’s replacing Beccacece, as @CLMerlo reports. Deal in place. pic.twitter.com/BFOdtmmNGB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2026

El ex entrenador de River Plate llega para reemplazar en el banquillo a su compatriota Sebastián Beccacece, tras la finalización de su ciclo al frente del equipo.

Gallardo estará acompañado por sus históricos asistentes de campo, Matías Biscay y Hernán Buján, conformando un cuerpo técnico con amplia experiencia en la alta competencia. Su designación lo convierte además en el séptimo estratega de nacionalidad argentina en dirigir a la selección absoluta de Ecuador.

El estreno oficial del 'Muñeco' en el banquillo de La Tri está programado para el próximo 24 de septiembre durante la gira asiática. Su primer compromiso será un partido amistoso ante Corea del Sur en la ciudad de Suwon, seguido de un enfrentamiento ante Japón el 1 de octubre. Esta gira servirá como la primera prueba táctica para delinear la base del plantel y comenzar a plasmar su idea de juego.