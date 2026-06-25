Ecuador ruge en Nueva York: remontada épica ante Alemania le dio el pase

Hiram Marín

Parecía imposible. Ecuador logró de manera casi milagrosa su clasificación a los 16avos de final. El conjunto sudamericano protagonizó una remontada histórica sobre Alemania a quien derrotó 2-1 en un juego verdaderamente dramático.

Y tan parecía imposible que fueron los alemanes quienes abrieron el marcador por conducto de Leroy Sane, todo parecía indicar que los ecuatorianos tenían que preparar las maletas anticipadamente, pues el gol parecía lapidario.

Ecuador vive un sueño: ¡le ganaron a Alemania en un Mundial!

Pero no lo fue y Ecuador demostró que traía mucho más y que tenía hambre de conseguir algo importante. Fue entonces cuando llegó la anotación de Nilson Angulo al 9' que ponía a soñar a los del cuestionado Sebastián Beccacece.

A partir de ese momento, Ecuador comenzó a pensar que era posible. Alemania se replegaba como casi nunca sucede, pues los ataques sudamericanos eran cada vez más constante y tanto golpeteo no podía quedar sin una recompensa.

¡Ecuador y un triunfo para el recuerdo! 👏#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

Fue entonces cuando llegó Gonzalo Plata a los 77', anticipó a Manuel Neuer y anidó el esférico en las redes para marcar el 2-1 que avivó las gargantas de los miles de ecuatorianos que abarrotaron la habitual casa de los New York Giants.

Los últimos minutos fueron de drama, Alemania intentaba empatar a toda costa, pero Ecuador se aferraba al marcador. Ya lo tenía en las manos y no lo iba a perder bajo ninguna circunstancia. La árbitra Tori Penso decretaba el final y Ecuador aseguraba su clasificación como mejor tercer lugar.