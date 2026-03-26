Luis Fernando Tena relanza su proyecto con Guatemala en Italia

EFE

La selección de Guatemala enfrentará este viernes en Italia a Argelia, que se prepara para participar en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026, en un amistoso que servirá para examinar el nivel del combinado centroamericano.

El encuentro, que se disputará en el estadio Luigi Ferraris de Génova, representa el segundo compromiso de Guatemala en el año y una oportunidad para que el cuerpo técnico, encabezado por el ratificado Luis Fernando Tena, evalúe el recambio generacional frente a un rival que cuenta con figuras de la talla de Riyad Mahrez y Houssem Aouar.

La Bicolor llega a esta cita bajo el mando interino del mexicano Salvador 'Chava' Reyes, asistente técnico que asume la dirección debido a una reciente cirugía del seleccionador Luis Fernando Tena. Pese a la ausencia de Tena (respaldado pese a la eliminación hacia el Mundial 2026), el equipo mantiene su filosofía de proyectar talento joven hacia el proceso del Mundial 2030.

Guatemala ratificó a Luis Fernando Tena La Federación 'chapina' se la jugará con el mexicano rumbo a 2030

La nómina de 21 jugadores presenta novedades significativas con el llamado de Diego Fernández, Marcelo Hernández y Daniel Méndez, tres futbolistas de 20 años que apuntan a debutar con la absoluta. Estos nombres se suman a la base experimentada liderada por José Carlos Pinto y Nicholas Hagen, buscando combinar juventud y recorrido para frenar el potencial ofensivo del equipo mundialista.

El combinado argelino, que ha intensificado su preparación en territorio italiano, quedó encuadrado en el Grupo J de la cita mundialista, donde además de la vigente campeona del mundo, Argentina, deberá medirse con Austria y Jordania.

El choque en Génova será el primer enfrentamiento histórico entre ambos países, pero para Guatemala, supone su quinta experiencia ante un rival africano, tras haber medido fuerzas anteriormente con Zambia (derrota 4-0 en Seúl 1988), la Sub-23 de Camerún (victoria 5-2 en 2002) y Sudáfrica, ante quien registra un empate (1-1 en 2005) y una derrota (5-0 en 2010).

Por su parte, Argelia llega con el objetivo de seguir preparándose para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, donde debutará precisamente ante Argentina.