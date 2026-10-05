Los números que podrían darle el Ballon d’Or a Harry Kane

Oscar Sandoval

Cada vez falta menos para conocer al ganador del Ballon d’Or 2026 y algunos nombres comienzan a tomar fuerza entre los finalistas. Lamine Yamal y Kylian Mbappé aparecen entre los principales candidatos, pero Harry Kane tiene números suficientes para competir por el premio.

La lista dorada: Los 30 candidatos al Ballon d'Or 2026

Kane arrasó en el futbol alemán y completó una temporada redonda, además de firmar una buena actuación en la Copa del Mundo. Con Bayern Munich marcó 61 goles en 51 partidos en todas las competencias, 36 de ellos en la Bundesliga y 14 en la Champions League.

El inglés supera en goles a Mbappé y Yamal, y sus registros individuales fortalecen su candidatura. A nivel colectivo también tiene argumentos después de conquistar un doblete con el conjunto ‘Bávaro’, mientras que Lamine Yamal levantó el título de La Liga con Barcelona. Sin embargo, el peso de la Copa del Mundo podría resultar determinante en la votación.

LO QUE TODO EL MUNDO SE PREGUNTA ?



¿Cuál es el criterio MÁS IMPORTANTE para decidir al ganador del Ballon d'Or 2026? ?



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Con la Selección Inglesa, Kane marcó 12 goles en 17 partidos, seis de ellos durante la Copa del Mundo. Inglaterra superó a la España de Lamine Yamal, pero después cayó ante la Francia de Mbappé, quien terminó el torneo con 10 anotaciones.

Kane tiene goles, títulos y estadísticas para sentarse en la mesa de los grandes candidatos. La pregunta es si todo eso será suficiente para competir contra el peso del Mundial.