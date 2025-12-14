Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta por su golazo de escorpión

Karla Villegas Gama

La FIFA celebró la gala de los Premios The Best en la que anunció a la futbolista que marcó el mejor gol del año: Lizbeth Ovalle.

La ‘Maga’ se hizo acreedora al Premio Marta gracias al tanto que marcó el 3 de marzo de 2025, contra el Guadalajara en la Liga MX Femenil.

Ovalle se convirtió en la segunda futbolista que recibe el galardón y en la primera mexicana que consigue el premio, tras imponerse en las votaciones de los aficionados y un panel de FIFA Legends

El gol de la entonces jugadora de Tigres a continuación: