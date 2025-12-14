Karla Villegas Gama
Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta por su golazo de escorpión
La mexicana fue galardonada por la FIFA.
La FIFA celebró la gala de los Premios The Best en la que anunció a la futbolista que marcó el mejor gol del año: Lizbeth Ovalle.
La ‘Maga’ se hizo acreedora al Premio Marta gracias al tanto que marcó el 3 de marzo de 2025, contra el Guadalajara en la Liga MX Femenil.
Ovalle se convirtió en la segunda futbolista que recibe el galardón y en la primera mexicana que consigue el premio, tras imponerse en las votaciones de los aficionados y un panel de FIFA Legends
El gol de la entonces jugadora de Tigres a continuación:
Y AHORA UN POEMA... 🤩😎 Tremendo golazo a lo 'escorpión' de 'La Maga' Ovalle y Tigres ya gana sobre Chivas. #FOXLigaMXFemenil pic.twitter.com/xOczVLYC21— FOX Deportes (@FOXDeportes) March 4, 2025
