Jacqueline Ovalle, el mayor traspaso en la historia del futbol femenil
La delantera de Tigres ahora formará parte del Orlando Pride de NWSL
Después de varios días de negociaciones y rumores, Tigres y Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL) lograron un acuerdo para que la delantera mexicana Jacqueline 'La Maga' Ovalle sea nueva jugadora del equipo estadounidense.
Esta transferencia se convierte además en la más alta del futbol mundial, pues trascendió que la trasnsacción por la jugadora fue por una cifra cercana a los dos millones de dólares.
A través de un comunicado oficial, la institución felina dio a conocer el traspaso: "Club Tigres informa que, tras ocho años de defender con orgullo la camiseta de Tigres Femenil, Jacqueline Ovalle se va de las Amazonas para continuar su carrera en el Orlando Pride de la NWSL, que ha adquirido sus derechos federativos".
Ovalle anotó un total de 136 goles, ganó seis títulos de la Liga MX Femenil y en tres ocasiones levantó el trofeo de campeón de campeones.
Su último encuentro en el futbol mexicano será este viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario en el Juego de Estrellas de al Liga MX Femenil ante el Barcelona.
