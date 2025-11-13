Karla Villegas Gama
Los golazos de Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía nominados por la FIFA
El organismo anunció a los aspirantes a los Premios Marta y Puskás.
La FIFA reveló a los nominados a los Premios Marta y Puskás por los mejores goles de la temporada y entre ellos destacan los mexicanos Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía.
La ‘Maga’ fue considerada por el tanto que marcó contra Chivas en marzo de 2025 en la Liga MX Femenil. La entonces jugadora de Tigres recibió un centro de Jenni Hermoso y remató de escorpión para mandar el esférico al fondo de las redes.
Y AHORA UN POEMA... 🤩😎 Tremendo golazo a lo 'escorpión' de 'La Maga' Ovalle y Tigras ya gana sobre Chivas. #FOXLigaMXFemenil
Por su parte, Orrantía concretó un disparo de larga distancia cuando vestía la playera del Atlas, en abril de 2025. El tanto llegó tras controlar un despeje, quitarse al rival con una dominada y prender el balón de aire.
¡PÓNGANLE CORREA A ESTE PERRO GOLAZO DEL CHARAL ORRANTIA! 🔴⚫️
Pero también ponle tu voto, que está nominado a mejor gol de la temporada 24-25 🗳️
Vota acá y juntos hagamos que el gol del año sea Rojinegro 🦊👉🏻 https://t.co/DnkqSntgYQ pic.twitter.com/zO6JwXsUvY
Además de los dos mexicanos, la lista incluye a Mariona Caldentey Marta, Declan Rice y Lamine Yamal.
La votación comenzó este 13 de noviembre y concluye el 3 de diciembre. Los ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best 2025.
Los nominados a cada galardón a continuación:
Premio Marta de la FIFA
Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign, 22 de marzo de 2025
Mariona Caldentey, Lyon-Arsenal, 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
Kyra Cooney-Cross, Alemania-Australia, 28 de octubre de 2024
Jon Ryong-jong, Corea del Norte-Argentina, 2 de septiembre de 2024
Marta, Orlando Pride-Kansas City Current, 17 de noviembre de 2024
Vivianne Miedema, Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
Lizbeth Ovalle, Tigres-Guadalajara, 3 de marzo de 2025
Ally Sentnor, Estados Unidos-Colombia, 20 de febrero de 2025
Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City, 21 de noviembre de 2024
Premio Puskás de la FIFA
Alerrandro, Vitória-Cruzeiro, 19 de agosto de 2024
Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia, 18 de mayo de 2025
Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders, 31 de julio de 2025
Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia, 11 de mayo de 2025
Amr Nasser, Al Ahly-Pharco, 17 de abril de 2025
Carlos Orrantía, Querétaro-Atlas, 16 de abril de 2025
Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 de junio de 2025
Declan Rice, Arsenal-Real Madrid, 8 de abril de 2025
Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema, 9 de marzo de 2025
Kévin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor, 9 de febrero de 2025
Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona, 15 de mayo de 2025
