Los golazos de Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía nominados por la FIFA

La FIFA reveló a los nominados a los Premios Marta y Puskás por los mejores goles de la temporada y entre ellos destacan los mexicanos Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía.

La ‘Maga’ fue considerada por el tanto que marcó contra Chivas en marzo de 2025 en la Liga MX Femenil. La entonces jugadora de Tigres recibió un centro de Jenni Hermoso y remató de escorpión para mandar el esférico al fondo de las redes.

Y AHORA UN POEMA... 🤩😎 Tremendo golazo a lo 'escorpión' de 'La Maga' Ovalle y Tigres ya gana sobre Chivas. #FOXLigaMXFemenil pic.twitter.com/xOczVLYC21 — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 4, 2025

Por su parte, Orrantía concretó un disparo de larga distancia cuando vestía la playera del Atlas, en abril de 2025. El tanto llegó tras controlar un despeje, quitarse al rival con una dominada y prender el balón de aire.

¡PÓNGANLE CORREA A ESTE PERRO GOLAZO DEL CHARAL ORRANTIA! 🔴⚫️



Pero también ponle tu voto, que está nominado a mejor gol de la temporada 24-25 🗳️



Vota acá y juntos hagamos que el gol del año sea Rojinegro 🦊👉🏻 https://t.co/DnkqSntgYQ pic.twitter.com/zO6JwXsUvY — Atlas FC (@AtlasFC) June 25, 2025

Además de los dos mexicanos, la lista incluye a Mariona Caldentey Marta, Declan Rice y Lamine Yamal.

La votación comenzó este 13 de noviembre y concluye el 3 de diciembre. Los ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best 2025.

Arsenal goleó a Real Madrid en la Champions League; Declan Rice pintó dos obras de arte

Los nominados a cada galardón a continuación:

Premio Marta de la FIFA

Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign, 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey, Lyon-Arsenal, 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

Kyra Cooney-Cross, Alemania-Australia, 28 de octubre de 2024

Jon Ryong-jong, Corea del Norte-Argentina, 2 de septiembre de 2024

Marta, Orlando Pride-Kansas City Current, 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema, Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

Lizbeth Ovalle, Tigres-Guadalajara, 3 de marzo de 2025

Ally Sentnor, Estados Unidos-Colombia, 20 de febrero de 2025

Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City, 21 de noviembre de 2024

Premio Puskás de la FIFA

Alerrandro, Vitória-Cruzeiro, 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia, 18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders, 31 de julio de 2025

Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia, 11 de mayo de 2025

Amr Nasser, Al Ahly-Pharco, 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía, Querétaro-Atlas, 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 de junio de 2025

Declan Rice, Arsenal-Real Madrid, 8 de abril de 2025

Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema, 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor, 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona, 15 de mayo de 2025