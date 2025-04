¿Qué se dice después de marcarle dos golazos de tiro libre al Real Madrid? Aquí Declan Rice

Redacción FOX Deportes

Hizo dos golazos de tiro libre en la Champions League, uno mejor que el anterior y el Arsenal goleó al Real Madrid en la ida de los cuartos de final. Está claro que Declan Rice es el hombre del momento.

Pero, ¿qué tiene que decir el inglés después de uno de los dobletes más espectaculares que se hayan visto en la competencia?

Para el primer gol, el futbolista de 26 años explicó que se animó a buscar el efecto por fuera de la barrera por cómo estaban posicionados los jugadores y el portero Thibaut Courtois..

"Muchas veces he pegado en la barrera o por encima del larguero. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y pensé 'vamos a por ello', y Bukayo (Saka) me dijo que lo sintiera", dijo Rice en Amazon Prime.

El primer gol de tiro libre (58') sorteó la barrera por un lado y regresó para caer pegado al poste, pero, para muchos, fue más espectacular el segundo (70'), pues colocó el balón con geometría, pegado al poste y al travesaño.

"En el segundo gol ya tenía esa confianza, así que le pegué. No quiero venirme arriba porque queda la vuelta. Estoy contento, feliz, muy emocionado, pero seguro que dentro de unos años me doy aún más cuenta de que lo que he hecho esta noche es muy especial. Ahora tenemos que estar listos para la semana que viene. El Bernabéu... Es difícil jugar allí y tenemos que estar preparados", dijo Rice, luego del 3-0 que selló Mikel Merino al 75'.

El partido de vuelta será el miércoles 16 de abril y si el Arsenal evita la goleada en España, estará en las semifinales de la Champions League costa del máximo ganador en la historia del torneo.