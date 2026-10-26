Lionel Messi, quinto mejor en las votaciones del Ballon d'Or

Héctor Cantú

Harry Kane ingresó al olimpo del futbol mundial tras conquistar el Ballon d'Or 2026, luego de imponerse en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Aunque la gran sorpresa de la noche fue la victoria del delantero inglés, la posición final de Lionel Messi también destacó en una gala memorable.

El top 20 del Ballon d'Or: Ellos son los reyes mundiales del futbol

El argentino, a sus 39 años y como futbolista del Inter Miami de la MLS, terminó en la quinta posición de las votaciones, por encima de figuras como Erling Haaland y Ousmane Dembélé, ganador del reconocimiento en la edición anterior.

Messi registró 75 contribuciones de gol entre anotaciones y asistencias, una cifra extraordinaria que le permitió mantenerse entre los cinco mejores futbolistas del mundo.

Ahora, el capitán del Inter Miami, quien estuvo ausente en la ceremonia, enfocará sus esfuerzos en conquistar un nuevo título con el conjunto de Florida.

El argentino, quien recientemente se retiró de la Selección Argentina, es el máximo ganador en la historia del Ballon d'Or, con ocho trofeos.