Lionel Messi se despedirá de Argentina con un jersey espectacular

Redacción FOX Deportes

“Último partido... Una camiseta para toda una vida”. Así presentó Lionel Messi en sus redes sociales un video con imágenes de la camiseta de edición especial que utilizará para su despedida con la Selección Argentina, el 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Para la eternidad: Los 10 partidos inolvidables de Lionel Messi con Argentina

La camiseta conmemorativa conserva el diseño clásico de la 'Albiceleste', con franjas verticales celestes y blancas, aunque incorpora detalles especiales. El cuello y los puños llevan un ribete dorado, mientras que el escudo de la AFA, el nombre de Messi y el número 10 también aparecen en dorado.

En la espalda, la prenda cuenta con un estampado de rayos que se despliegan desde el centro del número '10' a modo de sol, un guiño al Sol de Mayo del escudo argentino. El diseño enmarca el nombre y el número del capitán con un efecto de textura degradada.

Messi debutó con la Selección Argentina el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría en el que ingresó durante el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después. Más de dos décadas después, llegará a su despedida con 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos, además de ser el máximo goleador histórico de la 'Albiceleste'.