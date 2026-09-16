La UEFA no baja los brazos y busca rival para Gianni Infantino

Reuters

La UEFA sigue en el buen camino para encontrar un rival creíble que enfrente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y no ha permitido que su campaña a favor del cambio se convierta en una mera ilusión, dijo el miércoles su vicepresidenta Laura McAllister.

McAllister señaló que el candidato para las elecciones de marzo no tiene por qué ser europeo, pero debe ser capaz de derrotar a Infantino, unir a las confederaciones de futbol y llevar a cabo una reforma duradera de la gobernanza.

En declaraciones a Reuters durante la Cumbre Mundial del Futbol en Madrid, tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Tesalónica, rechazó las sugerencias de que la oposición a Infantino haya perdido impulso, a pesar de que el presidente de la FIFA parece conservar el apoyo suficiente para ganar otro mandato.

Los esfuerzos de la UEFA no consistían en colocar a una figura europea al frente de una rebelión, dijo, sino en conseguir apoyo para un candidato con un programa de reformas claro.

"No lo creo", respondió McAllister cuando se le preguntó si los oponentes de Infantino habían sobreestimado el daño a su autoridad.

"Siempre supimos que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana. Sería ingenuo pensar eso. Sabíamos que también habría resistencia al cambio, por supuesto", agregó.

"Estamos avanzando paso a paso, tanto en el ámbito jurídico —en el contexto político con un candidato alternativo— como en lo que respecta al programa de reformas de gobernanza que necesitamos ver".

Gianni Infantino ha sido elegido por aclamación presidente de la FIFA para el mandato 2023-2027.#FIFACongress pic.twitter.com/CftR4Yyzna — FIFA (Español) (@fifacom_es) March 16, 2023

La UEFA, "unida y muy coordinada"

El suizo-italiano Infantino, de 56 años, se enfrentó al mayor desafío de su presidencia tras el fracaso de su propuesta de vender una participación de hasta el 20% en las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, a inversionistas privados.

El plan suscitó una feroz oposición, y la UEFA, la Confederación Asiática de Futbol y la CONCACAF se sumaron a quienes pedían un cambio en la cúpula de la FIFA. Desde entonces, varias federaciones nacionales europeas han retirado su apoyo a la reelección de Infantino, siendo Grecia la última en hacerlo este martes.

McAllister dijo que las naciones de la UEFA seguían "unidas y muy coordinadas" en su determinación de cambiar la forma en que se gobierna la FIFA, pero subrayó que la disputa iba más allá de Infantino.

? UEFA president Aleksander Čeferin reveals why he chose Thierry Henry as this year’s UEFA President’s Award winner! ? pic.twitter.com/IrNmI8WhZV — UEFA (@UEFA) August 27, 2026

"Esto siempre ha ido más allá de una sola persona", agregó.

McAllister señaló que la UEFA había estado trabajando discretamente en varios frentes y consideraba que la plataforma de reforma era más importante que la identidad o la nacionalidad del candidato final.

Infantino ha anunciado que se presentará a la reelección en las elecciones de marzo. McAllister señaló que sus oponentes deben encontrar un candidato capaz de hacer algo más que plantear un desafío simbólico.

"Si te encuentras en una situación en la que sabes que el titular se presentará de nuevo, y Gianni Infantino ha dejado claro que será candidato en las elecciones a menos que algo cambie de aquí a marzo, entonces corresponde a quienes se oponen a él encontrar al candidato adecuado", dijo.

"No se disputa una elección a menos que se pueda ganar".