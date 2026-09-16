La Serie A cobró su primera víctima

Redacción FOX Deportes

Bologna anunció la destitución de Domenico Tedesco como entrenador del primer equipo tras la mala racha de resultados en el inicio de la temporada en la Serie A y confirmó la llegada de Raffaele Palladino como nuevo técnico.

"Bologna FC 1909 comunica que ha destituido a Domenico Tedesco de su cargo de entrenador del primer equipo, a quien se le agradece sinceramente el trabajo realizado con profesionalidad y competencia. El club le desea a él y a sus colaboradores mucha suerte en su carrera profesional", señaló la entidad en un comunicado oficial.

El conjunto 'Rossoblù' arrancó la temporada cayendo derrotado en casa por 0-1 ante Lazio y encajó otras dos derrotas por la mínima en sus visitas a Atalanta yl Napoli, sumando su único punto en el empate frente al Sassuolo como local.

Como sustituto, la directiva anunció al italiano Raffaele Palladino, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y que dirigirá su primer entrenamiento hoy por la tarde.