Redacción FOX Deportes
La Selección Española sumó un partido más a su marca sin perder
El campeón del mundo acumula 39 partidos sin conocer la derrota
La remontada de España ante Inglaterra para conseguir la victoria 3-2 extendió a 39 su racha de partidos sin perder, récord para una selección nacional. Además, la ‘Furia Roja’ consiguió su tercer triunfo en Wembley, después de los registrados en 1981 y 2018.
España, en su estreno con la segunda estrella, amplió una marca que había establecido tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial, cuando superó los 37 encuentros sin perder que Italia registró entre 2018 y 2021.
La última derrota de la Selección Española fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia por 1-0, en un amistoso disputado también en Londres, aunque en el Estadio Olímpico.
Además de comenzar con tres puntos la fase de grupos de la Liga A de la Nations League, España consiguió su tercera victoria en Wembley.
La primera llegó en 1981, cuando venció 2-1 a Inglaterra en un amistoso gracias a los goles de Jesús María Satrústegui y Jesús María Zamora.
La segunda fue en 2018, también por 2-1 y en la fase de grupos de la Nations League. Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno marcaron los goles del equipo que entonces dirigía Luis Enrique.
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