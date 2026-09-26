La Selección Española sumó un partido más a su marca sin perder

Redacción FOX Deportes

La remontada de España ante Inglaterra para conseguir la victoria 3-2 extendió a 39 su racha de partidos sin perder, récord para una selección nacional. Además, la ‘Furia Roja’ consiguió su tercer triunfo en Wembley, después de los registrados en 1981 y 2018.

El gol de Mikel Oyarzabal que hizo la diferencia en Wembley

España, en su estreno con la segunda estrella, amplió una marca que había establecido tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial, cuando superó los 37 encuentros sin perder que Italia registró entre 2018 y 2021.

La última derrota de la Selección Española fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia por 1-0, en un amistoso disputado también en Londres, aunque en el Estadio Olímpico.

Además de comenzar con tres puntos la fase de grupos de la Liga A de la Nations League, España consiguió su tercera victoria en Wembley.

La primera llegó en 1981, cuando venció 2-1 a Inglaterra en un amistoso gracias a los goles de Jesús María Satrústegui y Jesús María Zamora.

La segunda fue en 2018, también por 2-1 y en la fase de grupos de la Nations League. Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno marcaron los goles del equipo que entonces dirigía Luis Enrique.