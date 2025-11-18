La FIFA investigará a la Asociación Malasia de Futbol por falsificación

Reuters

La FIFA va a iniciar una investigación formal sobre el funcionamiento interno de la Asociación Malasia de Futbol (FAM) después de haber suspendido a siete jugadores nacionalizados de su selección por el presunto uso de documentos falsificados.

Los jugadores fueron sancionados por 12 meses después de que la FIFA descubrió que se había usado documentación falsa para que pudieran jugar en un partido de clasificación de Malasia para la Copa Asiática contra Vietnam.

Los siete jugadores participaron en la victoria por 4-0 de Malasia sobre Vietnam en la tercera ronda de la fase de clasificación para la Copa Asiática 2027 en junio.

"Esta investigación tendrá como objetivo identificar a los individuos responsables de la falsificación de documentos, evaluar la adecuación y eficacia de los mecanismos internos de cumplimiento y gobernanza de la FAM, y determinar si se justifican más medidas disciplinarias contra los funcionarios de la FAM", dijo la FIFA.

Las conclusiones de la FIFA provocaron un gran revuelo, y aficionados y legisladores pidieron que se tomen medidas contra la FAM, así como contra el departamento nacional de registro y el Ministerio del Interior.

El informe mostró que Facundo Garcés, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel -todos ellos nacidos fuera de Malasia- obtuvieron la nacionalidad en un proceso supervisado por la FAM.

Los jugadores dijeron que sus abuelos habían nacido en Malasia, pero la FIFA pudo obtener certificados de nacimiento que presentaban discrepancias significativas con los presentados por la FAM para demostrar el linaje malasio de los jugadores.

"Los jugadores admitieron en la audiencia que no habían leído ninguno de los documentos de solicitud presentados al Gobierno malasio, incluida la parte relativa a la declaración de que habían vivido durante 10 años en Malasia", dijo la FIFA.

La FIFA también ordenó a su Secretariado que notifique a las autoridades penales de Brasil, Argentina, Países Bajos, España y Malasia.

"Es imperativo que se informe a las autoridades pertinentes para que se lleven a cabo las investigaciones y procedimientos penales apropiados", dijo la FIFA.