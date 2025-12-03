Publicación: martes 9 de diciembre de 2025

La AFA y 18 clubes argentinos bajo investigación

La justicia los indaga por presunto lavado de dinero.

La justicia argentina ordenó el martes el allanamiento de las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 18 clubes en la causa por presunto lavado de dinero de una financiera vinculada a la federación local, de acuerdo con la prensa local y algunas de las instituciones investigadas.

Las órdenes de requisas fueron solicitadas por el juez federal Luis Armella como parte de la investigación de una empresa llamada Sur Finanzas, que es uno de los principales patrocinadores de la AFA.

La sede central de la federación, el centro de entrenamiento Lionel Messi y las oficinas de la liga fueron allanados por la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de acuerdo con los reportes de prensa.

El presidente de Estudiantes promovió el repudio contra Rosario Central

Racing Club, Independiente y San Lorenzo, tres de los equipos más populares del futbol argentino, también fueron allanados junto a otros 15 clubes de distintas divisiones.

"El día de hoy se efectuó un allanamiento en nuestro estadio y en la sede de la institución (...) en el marco de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas", dijo Racing en un comunicado.

El club indicó además que solo mantiene "un contrato de publicidad y sponsoreo" con la financiera.

Las redadas podrían aumentar las tensiones entre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el presidente Javier Milei.

Milei ha presionado para que los clubes argentinos, que funcionan como organizaciones sin fines de lucro, se conviertan en empresas con fines de lucro bajo propiedad privada, algo a lo que la AFA y la mayoría de las instituciones se oponen.

Según reportes de la prensa local, la justicia también investiga los supuestos vínculos de Tapia con Ariel Vallejo, CEO de Sur Finanzas.

