Juan Sebastián Verón fue sancionado por la AFA

EFE

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) suspendió este jueves por seis meses a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, al encontrarlo responsable del repudio durante el tradicional pasillo ofrecido como homenaje al Rosario Central, que había obtenido un reconocimiento a su desempeño en 2025.

El dirigente del 'Pincha' y exjugador de la selección argentina fue suspendido por los próximos seis meses "para toda actividad relacionada con el futbol", según comunicó de manera oficial el Tribunal de Disciplina de la AFA.

"Juan Sebastián Verón":

Por las sanciones del Tribunal de Disciplina de la AFA para Estudiantes, su presidente y los jugadores pic.twitter.com/f3fueQ3LoC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 27, 2025

Además, sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La AFA había pedido al Estudiantes que se homenajeara a su rival antes del comienzo del partido con un 'pasillo del campeón', pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad dando la espalda al equipo 'Canalla' al momento de ingresar al estadio para el partido que Estudiantes ganó 0-1 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura.

Los jugadores penados por la AFA podrán jugar el próximo partido de Estudiantes, que enfrentará por cuartos de final a Central Córdoba de Santiago del Estero, y recién comenzarán a cumplir las fechas de suspensión en los primeros partidos del 2026.

Verón había criticado a la cúpula de la AFA, liderada por Claudio 'Chiqui' Tapia, por el título ofrecido al club rosarino en el que juega Ángel Di María, una de las grandes incorporaciones del futbol argentino de este año.

Rosario Central sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense y el segundo está todavía en disputa, aunque tras la derrota ante Estudiantes el consagrado la semana pasada haya quedado fuera de carrera