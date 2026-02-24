Publicación: jueves 26 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Kylian Mbappe se niega a operarse

El delantero no quiere comprometer su presencia en el Mundial

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé no quiere someterse a una operación para solucionar los problemas de rodilla que acarrea y que le han obligado a parar en los últimos partidos.

Kylian y los médicos del Real Madrid buscan una opción más conservadora que no implique pasar por un quirófano, sobre todo, para no comprometer su presencia en el próximo Mundial.

Por ahora, el goleador quiere saber cuál es, exactamente, la implicación de una operación y sobre todo, conocer las opciones que existen para su tratamiento.

Sin embargo, para ojos de muchos expertos, este problema, que arrastra desde diciembre del año pasado, solo tendrá un final feliz con una intervención quirúrgica.

Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League

Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League
Timothy Weah adelantó a Marsella y se convirtió en el primer estadounidense en anotar en el Santiago Bernabéu
Mbappé marcó el 1-1 a los 28 minutos
El francés suma 50 goles en 64 partidos con el conjunto 'Merengue'
Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League
El delantero le dio el triunfo a Real Madrid a los 81 minutos
Primera vez que Mbappé marca dos penales en un mismo partido de Champions League
El francés suma 50 goles en 64 partidos con el conjunto 'Merengue'

Mbappé sabe que esta es la última opción y por ahora, se mantendrá lejos de la actividad profesional  en espera de que con la baja de actividad, pueda recuperar la movilidad completa y siga dentro de las canchas.

Para Kylian su prioridad, por ahora es la selección francesa y antepondrá su compromiso mundial por encima de los deseos del Real Madrid.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS