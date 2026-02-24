Kylian Mbappe se niega a operarse

Héctor Cantú

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé no quiere someterse a una operación para solucionar los problemas de rodilla que acarrea y que le han obligado a parar en los últimos partidos.

Kylian y los médicos del Real Madrid buscan una opción más conservadora que no implique pasar por un quirófano, sobre todo, para no comprometer su presencia en el próximo Mundial.

Por ahora, el goleador quiere saber cuál es, exactamente, la implicación de una operación y sobre todo, conocer las opciones que existen para su tratamiento.

Sin embargo, para ojos de muchos expertos, este problema, que arrastra desde diciembre del año pasado, solo tendrá un final feliz con una intervención quirúrgica.

Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League

Mbappé sabe que esta es la última opción y por ahora, se mantendrá lejos de la actividad profesional en espera de que con la baja de actividad, pueda recuperar la movilidad completa y siga dentro de las canchas.

Para Kylian su prioridad, por ahora es la selección francesa y antepondrá su compromiso mundial por encima de los deseos del Real Madrid.