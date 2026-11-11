Jesús Owono aún no decide si volverá a jugar

Reuters

Jesús Owono, portero del FC Andorra, aún no ha decidido si volverá a jugar, dijo el jueves su entrenador, Carles Manso, tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel el 3 de noviembre.

Owono chocó con De Miguel sobre el terreno de juego la semana pasada y el jugador, de 30 años, falleció al día siguiente en el hospital.

El portero de Guinea Ecuatorial emitió un comunicado a través del Andorra la semana pasada en el que describió esta dura experiencia como "los días más difíciles de mi vida.

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"Hay que darle espacio para que se sienta completamente libre de tomar cualquier decisión, de querer volver o no, cuando lo considere oportuno y esté preparado", dijo el entrenador.

Manso explicó que Owono estaba pasando tiempo con su familia, sus amigos y su pareja, y que se trataba de una situación muy complicada de gestionar.

"Está muy tocado por la situación", relató Manso. "Cuando él considere oportuno y se sienta realmente preparado para tomar una decisión como esa (lo hará)".