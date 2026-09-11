James Rodríguez ya decidió y regresará a jugar a Colombia

Hiram Marín

Después de muchas especulaciones y de que su futuro estuviera ligado a Arabia Saudita, México o incluso el retiro, el mediocampista colombiano James Rodríguez regresará a su país para jugar con el Atlético Nacional de Medellín.

La firma del capitán de la Selección Colombia con el conjunto ‘Verdolaga’, representa el retorno de Rodríguez al balompié de su país después de más de una década en el futbol extranjero, donde ha tenido una trayectoria brillante.

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Fue el propio club Albiverde el que lo hizo oficial a través de sus redes sociales con la leyenda: “James Rodríguez es Atlético Nacional”, junto con un emotivo video alusivo.

Antes de su llegada al Atlético Nacional, James Rodríguez ha jugado en Argentina con Banfield, en Portugal con Porto, en Francia con Mónaco, para posteriormente jugar en gigantes como el Real Madrid y Bayern Munich, de donde partió a Inglaterra para jugar con el Everton.

La historia está por escribirse... pic.twitter.com/isQLlGwIXw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Otros clubes en la carrera del virtuoso mediocampista colombiano fueron Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, León y recientemente en el Minnesota United de la MLS en Estados Unidos.