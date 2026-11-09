Italia va por Nicolò Tresoldi y busca arrebatárselo a Alemania

Oscar Sandoval

Nicolò Tresoldi se ha convertido en uno de los delanteros de moda en el futbol europeo y su gran momento con Brujas no pasa desapercibido. El atacante está despertando el interés de diferentes clubes y de la Selección Italiana, que ya dio los primeros pasos para convencerlo de cambiar de federación y arrebatárselo a Alemania.

Los números de Tresoldi respaldan su protagonismo y explican por qué Italia ha puesto los ojos en él. El delantero acumula 14 goles en 17 partidos con Brujas, incluidos cinco tantos en cuatro compromisos de la Champions League. Un rendimiento que lo coloca entre los atacantes más destacados del inicio de temporada y aumenta el interés por su futuro internacional.

El futbolista de 22 años ha desarrollado su trayectoria internacional con Alemania, a la que representó en las categorías Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Sin embargo, nació en Italia y su padre es italiano, por lo que podría optar por defender los colores de la ‘Azzurra’, siempre que cumpla los requisitos establecidos por FIFA para realizar el cambio de federación.

Roberto Mancini confirmó que Italia ya estableció contacto con el delantero. “Hablé con Tresoldi, hay posibilidades de que pueda jugar con nosotros”, aseguró el seleccionador, aunque dejó claro que “la decisión es suya”.

El atacante tendrá que elegir el camino que quiere seguir en su carrera internacional. Alemania lo ha acompañado durante su formación, pero Italia ya levantó la mano y está dispuesta a competir por uno de los delanteros que están dando de qué hablar en Europa.