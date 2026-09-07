EFE
Inicia una nueva era para Brasil con un renovado Carlo Ancelotti
Tras el tropiezo en el Mundial, el entrenador propone una nueva etapa con Brasil
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles que se siente animado para preparar a la Canarinha para el Mundial de 2030 tras la "decepcionante" eliminación de Brasil en el Mundial 2026.
"Ahora tenemos la motivación y el tiempo necesario para preparar un nuevo ciclo, para llegar más preparado a las próximas competiciones", afirmó el técnico italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará con Australia e India en septiembre y octubre.
De acuerdo con el entrenador, tras una "gran decepción", se siente animado para continuar y preparado para conseguir un mejor trabajo en los próximos cuatro años.
Ancelotti asumió el comando de la selección brasileña en mayo de 2025, en medio de las eliminatorias mundialistas y ya urgido de resultados, por lo que tan solo tuvo un poco más de año para preparar el equipo que disputó el Mundial de este año.
"Quiero continuar. Estoy preparado para continuar", agregó.
Con el contrato renovado hasta el Mundial de 2030, el entrenador tendrá cuatro años para preparar a Brasil.
"Tendremos 16 ventanas FIFA hasta el Mundial, además de las competiciones oficiales y las eliminatorias, lo que nos da tiempo suficiente para preparar el equipo", afirmó.
El seleccionador agregó que, con tiempo suficiente, la calidad de los futbolistas brasileños le permite preparar un buen grupo para las próximas competiciones.
"Ahora tenemos el tiempo para prepararnos mejor y la idea es muy clara: lanzar una nueva generación de futbolistas. Podemos hacer un trabajo más cuidadosos y sin prisa, así como tomar las decisiones correctas para el futuro", aseguró el seleccionador, que promovió una amplia renovación de la selección en su primera convocatoria tras el Mundial.
Pese a que mantuvo a futbolistas consagrados como Vinícius Junior, Raphinha y Endrick, Ancelotti incluyó 16 jugadores que no disputaron el Mundial en su lista de convocados para los próximos amistosos, incluyendo ocho novatos.
"El Mundial fue una gran decepción para nosotros, para mí. No conseguimos llegar a donde queríamos. La eliminación decepcionó mucho y lo lamentamos por eso", aseguró sobre la derrota de Brasil ante Noruega en cuartos de final con la que la Canarinha se despidió prematuramente de una competición de la que tiene cinco títulos.
El técnico admitió que Brasil tuvo dificultades en los primeros partidos del Mundial, pero dijo que después mejoró.
"Creo que hasta el minuto 60 del partido contra Noruega el equipo actuó bien y que la derrota ante Noruega fue una sorpresa. Nadie esperaba la eliminación, pero el deporte es así", dijo.
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