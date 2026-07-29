Publicación: jueves 30 de julio de 2026

EFE

Prepárense porque se viene un nuevo y rejuvenecido Brasil

Sin Neymar y otras leyendas, habrá una nueva Canarinha con Carlo Ancelotti

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, reconoció este miércoles en una entrevista televisiva que la eliminación de Brasil del Mundial 2026 dejó lecciones importantes y que ahora es momento de mirar al futuro con nuevas figuras.

"Después de una derrota es importante pensar en lo que pasó y mirar con atención el futuro. Vamos a construir un nuevo grupo con jugadores jóvenes", afirmó en una entrevista al Jornal Nacional, el noticiero central de la cadena Globo.

10 datos que hacen del Brasil vs Marruecos el mejor partido de la primera ronda del Mundial

La posesión de la pelota es la más pareja de lo que va de la Copa del Mundo (51% Brasil, 49% Marruecos)
Es el partido con más tiempo efectivo de lo que va del Mundial (59 minutos 13 segundos)
Se rompió la racha de Vinícius Júnior. Siempre que marcaba ganaba Brasil hasta que se enfrentó a Marruecos. Marcó su gol 10
Brasil y Marruecos dispararon 27 veces en total, 13 para la Canarinha y 14 para Marruecos
Ambos equipos se quedaron a un pase de completar, entre ambos, los mil pases en los 90 minutos de juego
Los dos capitanes de ambas selecciones juegan en el mismo equipo (PSG) y son bicampeones de la UEFA Champions League.
Brasil mantiene su récord insuperable de invicto en partidos de estreno en un Mundial (17 victorias y 4 empates)
En algún momento del partido, Marruecos tuvo en la cancha a 11 futbolistas nacidos en otro país.,
Marruecos puso contra la pared a Brasil. Segunda vez en la historia que la Canarinha recibe cinco disparos al arco en los primeros 10 minutos
Nunca antes, Brasil habíaa recibido tantos disparos en contra en el primer tiempo de una Copa del Mundo (12).

El entrenador italiano ya había anunciado desde la víspera su intención de darle un nuevo aire a la Canarinha al regresar al país luego de las cortas vacaciones que tuvo después de que Brasil fuera eliminado por Noruega en los octavos de final por 1-2.

Según Ancelotti ese partido del Mundial 2026 marcó el final de una generación de referentes como Neymar, Casemiro y Danilo, y por eso hay que mirar el próximo ciclo con jóvenes talentos y pocos futbolistas mayores de 30 años.

Carletto sostuvo que pese a la lesión, la presencia de Neymar en el Mundial fue una decisión acertada, aunque confirmó -como lo hizo este martes el mismo centrocampista- que su ciclo en la Selección de Brasil llegó a su fin.

El debut de Carlo Ancelotti con Brasil no fue como lo soñaban

Carlo Ancelotti debutó como técnico de Brasil en el 0-0 contra Ecuador.
El equipo 'amazónico' lució inofensivo en el primer partido bajo el mando del técnico italiano.
Con este punto, Ecuador se acerca al Mundial y Brasil se mantiene en cuarto lugar.
Así se vivió el inicio de la era de Ancelotti con la 'Canarinha'.
Así se vivió el inicio de la era de Ancelotti con la 'Canarinha'.
Así se vivió el inicio de la era de Ancelotti con la 'Canarinha'.
Así se vivió el inicio de la era de Ancelotti con la 'Canarinha'.
Así se vivió el inicio de la era de Ancelotti con la 'Canarinha'.

Al mismo tiempo, destacó a jóvenes como Endrick, Estêvão, Rayan y Vitor Reis, quienes ya llaman su atención para el futuro.

De acuerdo con el técnico, la conformación para esa nueva etapa ya está en marcha con miras a la convocatoria de septiembre, cuando la selección jugará partidos amistosos con Australia e India.

El primer gran objetivo, dijo, será la Copa América de 2028, para la que se realizará un estrecho trabajo entre la selección y las categorías juveniles, especialmente la Sub-20.

En la entrevista, Ancelotti también habló de otros equipos del Mundial, en especial del caso de España, campeona del torneo, de la que dijo que logró imponerse gracias a una generación excepcional de centrocampistas, con nombres como Rodri, Pedri, Fabián, Olmo, Zubimendi, Merino y Gavi.

Según el entrenador italiano, Brasil debe apostar por un estilo más vertical, aprovechando la velocidad y el desequilibrio de atacantes como Vinícius Júnior, Endrick, Estêvão y Raphinha.

Brasil se pinta de verde y amarillo por los 30 años del Tetracampeonato

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó este miércoles con los colores verde y amarillo de la selección brasileña de fútbol para recordar el 30 aniversario del cuarto título mundial conseguido tal día como hoy en Estados Unidos.
El monumento más icónico del país rindió así tributo a Romário, Bebeto, Dunga, Branco y al resto de héroes del Rose Bowl, donde se impusieron a Italia en la tanda de definición de cobros penales, tras un 0-0 al cierre de la prórroga de la final del Mundial FIFA de 1994.
El homenaje llega en un momento difícil para una Canarinha que ha perdido la hegemonía en Sudamérica ante selecciones como Argentina, Uruguay o Colombia.
Brasil cayó en la definición por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la más reciente Copa América, que revalidó el domingo pasado Argentina, en un nuevo revés que se suma a las eliminaciones prematuras en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022
Decepciones a las que hay que sumar la derrota en el Maracaná de Río de Janeiro en la final de la anterior edición de la Copa América, en 2021, frente a la Albiceleste de Lionel Messi.
Con cierto aire de nostalgia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha querido en este día despertar el espíritu vencedor de la plantilla que se coronó el 17 de julio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Pasadena ante más de 90.000 espectadores.

Ancelotti también se refirió a las críticas que sufrió tras la eliminación de Brasil en el Mundial al decir que en vez de afectarlo lo motivan a estar más atento y enfocado en corregir errores.

También aclaró que sus decisiones nunca se basan en la presión popular, sino en lo que considera mejor para ganar los partidos, como ocurrió con la entrada de Neymar frente a Noruega.

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